Teutonia-Zugang fliegt kurios, dann dreht Lafferde das Spiel

Kreis Peine. Zu zehnt stellt Lafferde II gegen Meerdorf von 1:2 auf 4:2. Broistedt patzt in Groß Ilsede, Woltwiesche II und Wedtlenstedt treten nicht an.

Wichtige Punkte sammelten in der 1. Kreisklasse die Fußballer von Teutonia Groß Lafferde II, die sich in Unterzahl gegen Meerdorf durchsetzten – und auch die Adenstedter punkteten im Tabellenkeller. An der Tabellenspitze musste Broistedt einen Rückschlag gegen Groß Ilsede hinnehmen (0:2), während Wipshausen souverän siegte. Heikel wird es langsam für Woltwiesche II und Wedtlenstedt – beide Teams traten bereits zum zweiten Mal nicht an.

Teutonia Groß Lafferde II – TSV Meerdorf 4:2 (1:2). Tore: 0:1 Kaulbars (4.), 0:2 Winkler (9.), 1:2 Stotzka (29.), 2:2 Walkling (63.), 3:2 Janeck (69.), 4:2 Neugebauer (87.). Besonderes:Gelb-Rot für Groß Lafferde (63.).

30 Minuten lang sah der Lafferder Trainer André Koster von seinem Team „Fußball zum Abgewöhnen“. Immerhin schaffte die Teutonia zum Ende dieser Phase den 1:2-Anschlusstreffer, nachdem Meerdorf früh doppelt getroffen hatte. Nach der Pause folgte dann ein Nackenschlag für den Gastgeber. David Fait, der erst im Winter zum Team dazustieß und sein erstes Herrenspiel absolvierte, musste mit Gelb-Rot vom Platz, dem „dümmsten Platzverweis, den ich je gesehen habe“, sagte André Koster lachend. Nach drei Trikotzupfern wurde Fait in Durchgang 1 verwarnt. Koster sagte ihm in der Kabine: „Du fasst jetzt keinen Stoff mehr an!“ Daran hielt sich der Neuling zwar, flog allerdings trotzdem vom Platz. Bei einem Freistoß tief in der Meerdorfer Hälfte stellte er dem anlaufenden Gegner ein Bein. „Er dachte wohl, wir wären hinten noch nicht geordnet… völlig unnötig“, so Koster, der hinzufügte: „Letztlich muss ich ihm ja aber dankbar sein. Das war für uns wie ein Signal, ein richtiger Dosenöffner.“ Denn die Lafferder ackerten plötzlich was das Zeug hält, trafen noch dreimal zum 4:2-Endstand und sicherten sich wichtige Punkte im Abstiegskampf.

SG Adenstedt – TSV Edemissen II 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Vogt (34.), 2:0 Damian (36.), 3:0 Frank (90.+2), 4:0 Hüller (90.+3).

Lebenszeichen der SG Adenstedt im Tabellenkeller: Durch ihren 4:0-Erfolg gab sie die Rote Laterne an Gegner Edemissen II ab. „Der Sieg geht in Ordnung“, sagte SGA-Coach Tobias Marienfeld. Dabei profitierte sein Team von einer Verletzung des Edemisser Keepers, der in der Folge zwischen den Pfosten von ei­nem Feldspieler vertreten wurde. Die Hausherren trafen doppelt und verwalteten den Vorsprung in der zweiten Hälfte, ehe zwei weitere, späte Tore gelangen.

TSV Wipshausen – Bültener SC 4:1 (3:1). Tore: 0:1 Eigentor Müller (28.), 1:1 Bagus (30.), 2:1 Brennecke (32.), 3:1 Reinecke (37.), 4:1 Filbrandt (46.).

Bülten machte es eine halbe Stunde lang gut und ging durch einen abgefälschten Schuss gar in Führung (28.). „Wir haben direkt geantwortet“, freute sich der Wipshausener Trainer Andreas Laurer. „Das war wichtig, sonst hätte Bülten angefangen zu mauern.“ Der Aufstiegsmitfavorit attackierte die BSC-Spieler nach dem Gegentor früher, holte sich die Bälle und sorgte mit dem 3:1 zur Pause bereits für klare Verhältnisse. Tor Nummer 4 eine Minute nach Wiederanpfiff, der 20. Saisontreffer von Henrik Filbrandt, besorgte bereits die Entscheidung.

VT Union Groß Ilsede – FC Pfeil Broi­stedt 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Mildner (78.), 2:0 Schwenke (90.+3).

Die Broistedter hingegen patzten im Aufstiegskampf. In ei­nem chancenarmen Spiel unterlagen sie Groß Ilsede. „Es war eine ausgeglichene Partie. Unser Wille hat den Unterschied gemacht“, sagte VTU-Trainer Michael Schaper, der einen verdienten Sieg seines Teams sah. Die Pfeile machten nach dem 0:1 hinten auf und der Aufsteiger machte mit ei­nem Konter den Deckel drauf. Die Ilseder wollen in der Rückrunde noch ein bisschen in der Tabelle klettern. „Der erste Platz der unteren Tabellenhälfte wäre schön. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Puffer nach unten, denn vielleicht gibt es ja vier Absteiger: Je eher wir den Abstand haben, desto besser“, so Michael Schaper.

Woltwiesche II und Wedtlenstedt treten zum zweiten Mal nicht an

Bei Viktoria Woltwiesche II deutet sich nach zwei Nichtantritten in Serie – nun gegen den TSV Denstorf – die Abmeldung der Mannschaft an. Zuletzt füllte der Verein regelmäßig die „Erste“ mit den Spielern aus der 1. Kreisklasse auf. Kommt noch ein weiterer Nichtantritt hinzu, vielleicht schon an diesem Wochenende, würden die Mannschaft aus dem Wettbewerb gestrichen und die Ergebnisse annulliert werden.

Auch der MTV Wedtlenstedt um Trainer Marco Di Nunno muss vorsichtig sein. Gegen Handorf sagte das Team bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ein Spiel ab – erstmals passierte es gleich am ersten Spieltag gegen die SG Adenstedt. Der akute Spielermangel im Verein zeigt sich auch in der Reserve des MTV, die mit der „Zweiten“ der TB Bortfeld am Spielbetrieb teilnimmt, am Sonntag aber die Partie in der 3. Kreisklasse Süd beim SV Anker Gadenstedt absagen musste.

