Broistedt. Die Broistedterinnen geraten gegen die SG Rodenberg früh in Rückstand. Klemm hält einen Elfmeter, Engwicht und Zimmermann drehen die Partie.

In der ersten Hälfte waren die Broistedter Fußballerinnen (in Blau, links: Leonie Lentzer, hinten: Selin Topatar) zu weit von ihren Gegenspielerinnen entfernt – nach der Pause wurde das deutlich besser.

Fußball-Oberliga Steigerung in Hälfte 2: Pfeile feiern zweiten Sieg

Zweiter Sieg in der laufenden Saison! Mit 2:1 (1:1) haben sich die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt in der Oberliga gegen die SG Rodenberg durchgesetzt. Ob das nun der Startschuss für eine mögliche Klassenerhalts-Aufholjagd ist, vermochte Trainer Börge Warzecha nicht zu beurteilen: „Wir wollen uns ein bisschen von der Tabellensituation lösen, von Spiel zu Spiel schauen und noch ein paar Punkte sammeln – am Ende sehen wir dann, ob es reicht.“ Leistungsmäßig befinde sich seine Mannschaft auf ei­nem guten Weg, auch wenn dem Coach die erste Halbzeit gegen die SG Rodenberg (Kreis Schaumburg) nicht gefallen hatte.

Nach nicht einmal 60 Sekunden lagen die Pfeile bereits in Rückstand. „Ein Abwehrfehler“, stöhnte Trainer Warzecha, dessen Team im ersten Spielabschnitt viel zu weit von den Gegenspielerinnen weg gewesen sei. „Wir haben wenig Druck ausgeübt und sind nur hinterhergelaufen“, zeigte sich der Coach unzufrieden. Rodenberg habe das Spiel gemacht, schlug daraus aber kein zweites Mal Kapital. Nicht einmal aus einem Elfmeter, den Broistedts Keeperin Michelle Klemm parierte. Wenig später brachte Jessica Engwicht die Pfeile mit einem Tor aus 25 Metern wieder zurück ins Spiel.

Es wartet ein April mit sieben Spielen

In den zweiten 45 Minuten zeigten die Pfeile dann eine „klare Steigerung“ wie Trainer Warzecha berichtete: „Wir waren viel aggressiver in den Zweikämpfen und hatten die besseren Chancen.“ Eine nutzte Tia Zimmermann für ihren siegbringenden siebten Saisontreffer.

„Dank unserer kämpferischen Attitüdeder letzten Wochen haben wir es uns auch mal verdient, so einen Sieg einzufahren“, sagte Börge Warzecha. Nun stehen seinem Team anstrengende Wochen bevor. Los geht es am Freitag mit einem Nachholspiel, keine 48 Stunden später folgt der normale Spieltag – insgesamt sieben Spiele haben die Broistedterinnen im April. „Das ist eine gewaltige Belastung“, unterstrich Warzecha, der lieber eine Saisonverlängerung gehabt hätte.

Tore: 0:1 Nele Korte (1.), 1:1 Jessica Engwicht (20.), 2:1 Tia Zimmermann (73.).

lev

