Mit Tor von der Mittellinie: SV Lengede gewinnt 5:1

Nach dem 2:0 von Lengedes Marvin Oktay (in Rot) waren die Gäste aus Wolfenbüttel (in Gelb) förmlich am Boden.

Lengedes Fußballer haben im 23. Landesliga-Spiel den 10. Saisonsieg eingefahren. Bei seinem 5:1 (3:0)-Erfolg über den BV Germania Wolfenbüttel traf der SVL mitten in einer kleinen Drangphase des Aufsteigers zum 2:0 und legte noch vor der Pause mit einem Sensationstreffer nach. Die zweite Hälfte spielten die Lengeder schließlich im einsetzenden, strömenden Regen souverän zu Ende und behalten damit ein beruhigendes Polster zur Abstiegszone der Landesliga. „Die drei Punkte waren sehr wichtig“, sagte Trainer Dennis Kleinschmidt.

Fassa sorgt für frühe Führung

Die Partie gegen die Wolfenbütteler war losgegangen wie das Spiel vor einer Woche beim Spitzenreiter Vorsfelde: mit ei­nem frühen Lengeder Tor. Michele Fassa drückte eine Hereingabe vom als Rechtsverteidiger aufgebotenen Stürmer Vincent Ibe ins lange Eck (7.). „Dann blühten die Wolfenbütteler ein bisschen auf, wurden mutiger. Ich hatte schon Angst, dass es so weiter geht wie neulich in Vorsfelde“, erinnerte sich Kleinschmidt an die 1:5-Niederlage in Wolfsburg. Doch die Germanen trafen das Tor nicht. Einmal fischte SVL-Keeper Laurenz Gürtler einen Kopfball nach einer Ecke stark aus dem Torwinkel, ansonsten kamen die Gäste trotz gefährlicher Hereingaben nicht zum Abschluss. Und mitten in diese Phase hinein, erzielte der Lengeder Stürmer Marvin Oktay das 2:0. „Zum Glück“, zeigte sich Trainer Kleinschmidt erleichtert. „Das hat Ruhe reingebracht. Somit war Wolfenbüttels Druck weg.“

Vest trifft von der Mittellinie

Und die Hausherren konnten noch beruhigter in die Kabine gehen. Denn nur wenige Minuten später sah Lengedes Mittelfeldakteur Philipp Vest, dass der Wolfenbütteler Keeper zu weit vor seinem Tor stand. Einen halbhohen Ball schoss Vest per Volley von knapp hinter der Mittellinie direkt rein. „Er versucht das tatsächlich häufiger. Der Ball nimmt eine richtig gute Flugbahn, ein sensationelles Tor“, lobte Trainer Dennis Kleinschmidt, dessen Team nach der Pause in den Verwaltungsmodus überging.

Nach dem schnellen 4:0 durch Michele Fassa (55.) schien die Messe gelesen. Der BVG Wolfenbüttel kam durch eine Einzelaktion auf 1:4 heran und hatte nur 120 Sekunden später eine weitere aussichtsreiche Chance. Im Gegenzug erstickte der formstarke Marvin Oktay mit seinem zweiten Treffer aber sämtliche Hoffnungen der Germania im Keim.

SV Lengede: Gürtler – Karger, Gatermann, Hoffmann, Ibe (78. Jatta)– Vest (70. Schäfer) – Könnecker, Kamp – Toprak (7. Burkutean, 78. Folchmann) – Fassa (70. Führmann), Oktay.

Tore:1:0 Michele Fassa (7.), 2:0 Marvin Oktay (26.), 3:0 Philipp Vest (29.), 4:0 Fassa (55.), 4:1 Marius Feder (66.), 5:1 Oktay (70.).

