Kurioser Ausgleich: Wendezelle verschenkt Sieg

Der TSV Wendezelle hatte an diesem Spieltag der Fußball-Bezirksliga 2 die Oberliga-Reserve der FT Braunschweig zu Gast und musste sich nach zwei unglücklichen Gegentreffern mit einem 2:2 (1:1)-Remis zufriedengeben – dabei hatten die Hausherren den Sieg beinahe schon in der Tasche.

Schulze vom Punkt aus zum Ausgleich

Die mangelnde Spielpraxis merkte man den Hausherren vor allem im ersten Durchgang an. Nicht alles lief flüssig ab und dann geriet der TSV Wendezelle auch noch mit 0:1 in Rückstand. Braunschweigs Alex Tang zog einfach mal ab – Nils Schulze fälschte unglücklich ab, und der Ball trudelte ins Tor. „Wir haben aber eine gute Reaktion auf den Rückstand gezeigt“, so Wendezelles Trainer Thomas Mainka. Nach einigen vergebenen Chancen war es wiederum Nils Schulze, der einen Strafstoß zum 1:1-Ausgleich verwandelte. „Mit Hilfe einer Systemumstellung in der Pause haben wir dann auch bessere spielerische Elemente auf den Platz gekriegt“, berichtete der TSV-Übungsleiter.

So agierten die Gastgeber offensiver und erarbeiteten sich einige Abschlüsse, die entweder der Braunschweiger Torhüter parierte oder deutlich am Tor vorbeiflogen. Erst in der 80. Minute gingen die Wendezeller in Führung: Einen nahezu perfekten Steckpass von Ole Kamp in die Offensive vollendete Patrick Woltmann sehenswert.

Eigentor kostet Wendezelle den Sieg

„Spät im Spiel hatten die Braunschweiger noch einen Eckstoß“, berichtete sich Thomas Mainka und fuhr fort: „Diesen pflückte unser Torwart Tim Latzel runter, der Ball überquerte aber dabei die Torlinie.“ Ein kurioses Ende für ein intensives Spiel. „Wenn man ehrlich ist, hätten wir hier gewinnen müssen. Die Art und Weise, wie wir zwei Punkte verschenken ist natürlich enorm bitter“, bedauerte Mainka.

Tore: 0:1 Alex Tang (15.), 1:1 Nils Schulze (43., Elfmeter), 2:1 Patrick Woltmann (80.), 2:2 Eigentor Tim Latzel (85.).

