Vikings: Mit starken Blocks zum Aufstieg und Willex’ Pokal

Sie haben ihren letzten Titel-Matchball genutzt! Mit 3:1 (25:22, 25:13, 23:25, 25:10) setzten sich die Volleyballerinnen der Vallstedt Vechelde Vikings am abschließenden Spieltag der Verbandsliga 3 gegen VT Südharz durch und behaupteten somit die Tabellenspitze gegenüber dem VfL Wolfsburg um ei­nen einzigen Punkt. „Die Erleichterung war riesig, gerne hätten wir es auch früher geschafft“, sagte Spielerin Vivien Wagner, die mit ihrer Mannschaft auf eine starke Saison zurückblickt.

In Herzberg merkten die Vikings-Frauen direkt, dass auf der anderen Seite des Netzes ein schlagbarer Gegner stand. „Individuell war bei uns wohl jeder etwas angespannt“, meinte Wagner, deren Team zwei Wochen zuvor die erste Titelchance ausgelassen hatte. „Wir haben aber nach den ersten Punkten gemerkt, dass wir stärker sind, uns nicht verstecken müssen und kein Zauberwerk nötig ist.“ Nach ausgeglichenem Start gelang es den Gästen immer besser, die beste VT-Spielerin in den Griff zu bekommen. Wagner: „Sie hat das Geschehen an sich gerissen, die Zuspielerin hat sie immer gesucht. Wir hatten aber gute Aufschläge und kaum Fehler drin.“

Starke Leistung im Block

Nach diesem 25:22-Erfolg zum Start lief es im zweiten Satz gleich viel besser. „Den hatten wir von Beginn an in der Hand. Das lag auch an der starken Blockarbeit, was uns ja die ganze Saison über so ein wenig Bauchschmerzen gemacht hat“, berichtete Vikings-Spielerin Vivien Wagner. Nach der 23:25-Niederlage in Durchgang 3 (Wagner: „Es war irgendwie klar, dass wir den verlieren. Ein schnelles 3:0 wäre ja wohl zu schön gewesen.“) begann bei den Vikings zunächst noch einmal ganz kurz das Zittern – mit 25:10 überfuhren sie ihre Gegnerinnen allerdings und machten den Titel und Aufstieg in die Oberliga perfekt.

Dieser letzte Spieltag bildete zudem einen tollen Abschluss. „Südharz hat eine krasse Fan-Community. Es waren bestimmt 100 Leute da, das muss bei denen so das Ding sein, an einem Samstag-Nachmittag zum Volleyball zu gehen“, sagte Wagner und fügte hinzu: „Trotzdem haben wir die Stimmung gemacht.“

Geschlossenheit als Erfolgsschlüssel

Nach dem Titelgewinn zeigte sich das Team überglücklich. Schlüssel zum Erfolg sei die mannschaftliche Geschlossenheit gewesen: „Wir sind alle auf einer Ebene und verstehen uns gut. Jede steht für die nächste ein und freut sich für sie, auch wenn man selber mal nicht spielt. Außerdem haben sich alle weiterentwickelt, weil wir uns durch Ausfälle immer mal wieder auf neue Situationen einstellen mussten.“

Einen offiziellen Pokal vom Verband gab es übrigens nicht. Dafür sorgte die Vallstedter Vereinslegende Wilfried „Willex“ Weißer, der den Frauen bei ihrer Ankunft im Beachclub eine Trophäe überreichte. „Die hat er extra vorbereitet und hat uns gesagt, dass er die ganze Zeit an uns geglaubt hatte“, berichtete Vivien Wagner freudig. In der neuen Saison müssen sich die Vikings in der Oberliga zurechtfinden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de