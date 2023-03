Knappe Spiele, doch es reicht nicht für den TSV Edemissen

Arturas Petkus (am Ball) erzielte gegen die Linden Dudes 19 Punkte. Letztlich reichte es aber nicht zum Sieg.

Gut gekämpft, aber zweimal verloren und damit weiter am Tabellenende der Landesliga 2. Zwar trotzten die Basketballer des TSV Edemissen lange Zeit der Doppelbelastung an diesem Wochenende, letztlich brach das Team aber stets ab dem dritten Viertel ein. „Da ging es los mit den Ausdauerproblemen“, bedauerte Edemissens Trainer Flamur Daqi, der am Freitag sogar selber mitgespielt hatte.

VfL Hameln – TSV Eintracht Edemissen 81:75 (27:30, 10:16, 16:9, 28:20). „Wir sind mit 30 Punkten gestartet. Es lief wunderbar, wir haben tollen Basketball gespielt“, lobte Daqi seine Mannschaft. Auch die Kulisse stimmte: „Es war eine riesige Halle mit voller Tribüne, mit DJ und allem drum und dran.“ Bis nach dem dritten Viertel verteidigten die Edemissener beim Tabellenzweiten ihre Führung, dann schwanden aufgrund der intensiven Mannverteidigung die Kräfte. „35 Minuten lang lagen wir vorne, dann wirft Hameln innerhalb von nur drei Minuten drei Dreier – das konnten wir nicht mehr aufholen“, bedauerte der TSV-Trainer Flamur Daqi.

TSV Edemissen: Wrede 18 Punkte/1 Dreier, Ringys 15/4, Eckel 13, Botyrius 11/1, Daqi 7/1, F. Schmidt 4, L. Schmidt 4, Petkus 3.

Linden Dudes – TSV Edemissen 91:81 (22:24, 19:20, 20:16, 30:21). Mit der Rückkehr von Janes Pape und Pawel Mokrys sollte zumindest gegen Linden ein Sieg her, doch die anderen Akteure im äußerst kleinen Kader hatten anderthalb Tage später noch die Partie vom Freitag in den Knochen. Schon nach den ersten zehn Minuten stellte der Trainer auf eine Zonenverteidigung um. Dennoch lief es gut und Edemissen führte zum Seitenwechsel – obwohl der Gastgeber durchgehend presste und dem TSV damit nur wenig Zeit zugestand, seine Spielzüge umzusetzen. Spannend blieb es wieder bis in die Schlussphase. Im letzten Spielabschnitt „haben die teilweise mit zwölf Punkten geführt“, berichtete Daqi. „Wir sind aber wieder auf drei Punkte herangekommen.“

Dann allerdings drehte ein Lindener auf, den die Edemissener lange Zeit kaltgestellt hatten. Ein Dreier traf, dreimal zog der Spieler zum Korb und erhöhte den Vorsprung wieder deutlich. „Und wir konnten kaum noch laufen“, so Daqi.

TSV Edemissen: Pape 28 Punkte/3 Dreier, Mokrys 19/1, Petkus 19/3, Eckel 6, Wrede 6, F. Schmidt 3, Ringys.

