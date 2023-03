Vorsfelde hat „richtig Bock“ und fertigt Lengede 5:1 ab

Zumindest für einen kurzen Moment zu Beginn der Partie konnte Fußball-Landeligist SV Lengede den Tabellenführer SSV Vorsfelde vor den Kopf stoßen – bereits nach acht Minuten gingen die Lengeder in Führung. Danach drehten die Wolfsburger aber auf, stellten vor heimischer Kulisse bis zur Pause auf 3:1 und gewannen am Ende völlig verdient mit 5:1. „Sie sind in dieser Saison einfach in einer anderen Liga unterwegs“, gestand SVL-Trainer Kai Olzem die enorme Stärke der Vorsfelder unumwunden ein. „Man merkt es schon an der Intensität. Die machen alles in vollem Tempo und gehen in jeden Ball rein, als gäbe es kein Morgen.“

Oktays frühe Führung schnell egalisiert

Das bekamen die Lengeder nach der Führung – Stürmer Marvin Oktay hatte eine schöne Kombination vollendet und im dritten Spiel in Serie zum 1:0 getroffen – auch bei Standardsituationen zu spüren. Denn mit zwei Toren nach Eckbällen (16., 25.) drehte Vorsfelde zügig die Partie. Trainer Kai Olzem haderte: „Wir gehen da einfach nicht entschlossen genug hin.“ Die Vorsfelder dafür schon. Kurios fiel das dritte Tor, bei dem Lengedes Ersatzkeeper Laurenz Gürtler einen Freistoß direkt auf den Fuß eines Vorsfeldes faustete. Volley nahm Luc Bammel den Ball ab und beförderte ihn über Gürtler hinweg in das Lengeder Tor und markierte damit spät den Halbzeitstand.

„Die Jungs sollten sich aber noch nicht geschlagen geben“, war eine Forderung von Trainer Olzem in der Kabine. „Sie sollten Charakter zeigen.“ Und zumindest bis zum vierten Treffer in der 77. Minute war der Coach auch zufrieden mit dem Auftreten seines Teams. „Da kann ich keinen Vorwurf machen.“ Durch Yannick Könnecker, Vincent Ibe und Nick Henke hatte Lengede nach der Pause drei Chancen auf den Anschlusstreffer. „Wenn wir das 2:3 machen, hätte ich gerne gesehen, wie Vorsfelde darauf reagiert.“ So weit kam es allerdings nicht.

„Wir waren nicht ebenbürtig“

Stattdessen kassierten die Lengeder nach einem zu kurzen Rückpass zum Keeper das 1:4. „Der Gegner sprintet einfach durch und hofft auf einen Fehler – der hatte eben Bock auf diesen Ball“, erwähnt Olzem, bei dessen Team fortan der Glaube fehlte. Das Fazit des Coaches: „Wir waren nicht ebenbürtig und Vorsfelde klar die bessere Mannschaft. Die haben mega Ehrgeiz und haben richtig Bock auf den Aufstieg.“

SV Lengede: Gürtler – Hoffmann (79. Henke), Karger (46. Younis), Franke (79. Kudlek), Oktay, Ibe, Könnecker (71. Fassa), Jatta, Vest, Kamp (71. Toprak), Gatermann.

Tore:0:1 Marvin Oktay (8.), 1:1 Kick (16.), 2:1 Haberecht (25.), 3:1 Bammel (45.+2), 4:1 Cinquino (77.), 5:1 Topsakal (85.).

