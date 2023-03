Peiner Neulinge bei der Bezirksmeisterschaft

Bei der Bohle-Bezirksmeisterschaft der Jugendlichen stellte der Peiner Kegler-Verein den Großteil der Teilnehmer auf eigenen Bahnen im Keglerheim an der Pfingststraße. 13 der 21 Jugendlichen kamen aus der Eulenstadt.

In der Altersklasse U14 (120 Kugeln) schaffte es die Peinerin Neele Krauß bei den Mädchen letztlich auf den dritten Platz. Au­ßerdem startete Emely Girnus für Peine. Bei den gleichaltrigen Jungs schafften es Adrian Maier (784 Holz, 2.) und Hendrik Kohnert (719, 3.) auf das Treppchen. Zudem war Phil Girnus mit am Start.

Es gab in der U14 auch einen Anfänger-Wettbewerb (120 Kugeln). Daran nahmen Kinder teil, „die ganz frisch mit dem Kegelsport begonnen haben und gerade erst in ihren jeweiligen Verein eingetreten sind“, informierte Susanne Wichmann vom Ausrichterverein. Für die vier Peiner Mika Wendtland und Charlotte Rüchardt sowie Aveen und Ivleen Khalaf Baso war es demnach der erste Wettkampf.

In der Altersklasse U10 (80 Kugeln) gingen die Jungs und Mädchen in einer Konkurrenz an den Start. Für Finn und Nele Lübbe sowie Louis und Max Böss stand dabei der Spaß im Vordergrund. Alle Teilnehmer qualifizierten sich zur Landesmeisterschaft am 13. und 14. Mai in Cuxhaven.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de