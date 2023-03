In Peine fällt (fast) alles aus – auch auf Kunstrasen

Ein Satz mit X, das war wohl nix! Wegen des vielen Schneefalls vor dem Wochenende konnte im gesamten Landkreis Peine lediglich eine Fußball-Partie angepfiffen werden. Kein Bezirk- oder Kreisligist, kein Team aus der 1. Kreisklasse stand auf dem Feld und sogar das Heimspiel von Landesligist SV Lengede auf dem Kunstrasenplatz wurde im Vorfeld abgesagt. Nur die SG Wedtlenstedt/Bortfeld II war im Einsatz, sie empfing in der 3. Kreisklasse Süd den SV Anker Gaden­stedt. Letztlich setzten sich die Gadenstedter mit 2:1 durch und behaupteten Tabellenplatz 2.

Der Schnee war am Sonntag vielerorts aufgrund der milden Temperaturen schon wieder verschwunden, doch zu durchnässt waren die vielen Rasenplätze im Peiner Land, als dass ein Spielbetrieb möglich gewesen wäre. Und auch die Lengeder als ranghöchste Mannschaft sagten ihr Landesliga-Spiel gegen den SSV Kästorf (Kreis Gifhorn) bereits am Samstag ab. „Der Platz war über das Wochenende wegen des Frostes gesperrt“, informierte der SVL-Trainer Kai Olzem, der auf die Nutzungsvorgaben des Herstellers zwecks Garantieansprüchen verwies.

Nicht nur der Lengeder Kunstrasenplatz ist nicht bespielbar

„Am Sonntag sieht der Platz dann augenscheinlich gut aus, der Verein hat da aber eben die Verantwortung. Wir sind daran gebunden und müssen damit klarkommen“, erklärte Olzem und fügte in Anbetracht der Spielverlegung hinzu: „Ich finde es auch nicht so gut, unter der Woche zu spielen oder an einem Feiertag. Da hat man nicht immer das volle Personal da.“ Ähnlich handelte übrigens Arminia Vechelde: Die Landesliga-Partie der A-Junioren gegen den MTV Wolfenbüttel am Samstag war ebenso abgesetzt worden. Auch die B-Junioren des VfB Peine, die in der Landesliga auf dem Kunstrasen des VfB Fallersleben gastieren sollten, bekamen spontan spielfrei.

Zumindest sieht der Wetterbericht für die nächsten Tage keinen Schnee vor, und unter der Woche soll der Ball wieder rollen. So sind in der 1. Kreisklasse am Donnerstag (18.30 Uhr) drei Begegnungen angesetzt. Eine halbe Stunde später will Arminia Vechelde II in der Kreisliga auf Kunstrasen die Reserve des SV Lengede empfangen.

