SV Lengede fährt als klarer Favorit nach Bad Harzburg

Lengede. Für SVL-Trainer Kai Olzem steht fest: „Vom Kopf her wird es sehr schwierig“, nachdem der Gegner vor einer Woche 1:10 verloren hatte.

Ihren Erfolgsweg wollen Dominik Franke (links) und der SV Lengede in Bad Harzburg fortsetzen.

Die einen kommen mit der Empfehlung eines souveränen 3:0-Erfolgs angereist, die anderen haben in der Vorwoche zehn Stück kassiert. Kein Wunder also, dass Kai Olzem, der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Lengede, vor dem Gastspiel bei der TSG Bad Harzburg (Sonntag, 15 Uhr) betont: „Vom Kopf her wird es sehr schwierig für uns.“

SV Lengede rechnet mit einer defensiv ausgerichteten TSG Bad Harzburg

Die Gastgeber aus Bad Harzburg hatten unter ihrem neuen Coach Sven Scholze (zuvor SSV Kästorf) in der Vorbereitung ausnahmslos Siege eingefahren, ehe sie in der vergangenen Woche beim Oberliga-Absteiger SVG Göttingen in die zweite Saisonhälfte starteten – und dort gehörig unter die Räder kamen. Mit einer 1:10-Packung im Gepäck ging’s auf den Heimweg.

Dementsprechend können sich die Lengeder nun auf einen Gegner einstellen, der erst einmal versuchen wird, tief zu stehen, um die anfällige Defensive zu stabilisieren. Es könnte also ein Geduldspiel werden für die Mannen von Kai Olzem, die als klarer Favorit in die Begegnung beim Tabellenvorletzten gehen. „Aufgrund unserer Qualität im Kader sollten wir da schon mit dem Ziel hinfahren, die drei Punkte mitzunehmen“, verdeutlicht Lengedes Trainer.

SVL will an die Leistung aus dem Hinspiel anknpfen

Wie schon im Hinspiel eben, in dem der SVL die Bad Harzburger locker in die Schranken wies. Nach 90 einseitigen Minuten stand Ende August ein 4:0-Sieg zu Buche. Und sollten die Lengeder eine ähnlich konzentrierte Leistung wie zuletzt beim 3:0 gegen Northeim – „das war ein richtig gutes Spiel von uns“ – in Bad Harzburg abliefern, werden sie den Platz als Sieger verlassen.

Philipp Vest und Kilian Führmann fallen aus beruflichen Gründen aus. Michele Fassa, Thorben Gerth, Justin Folchmann und Marcel Burkutean werden verletzungsbedingt nicht dabei sein. Zudem wackelt der Einsatz von Leon Hoffmann.

