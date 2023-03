Die Drachen um Nico Schultz treffen im Peiner Kreisduell in eigener Halle auf die HSG Nord Edemissen/Uetze.

Handball-Landesliga Derbyzeit in der Bortfelder „Drachenhöhle“

Im Abstiegskampf der Handball-Landesliga spitzt sich die Lage für die SG Zweidorf/Bortfeld weiter zu. Aus den ersten drei Endspielen holten die Drachen vier Punkte und haben zumindest die Abstiegsränge verlassen. Am Sonntag (17 Uhr) steht nun in der heimischen „Drachenhöhle“ mit dem Derby gegen die HSG Nord Edemissen/Uetze das vierte selbst ernannte Endspiel an.

Der SG Zweidorf/Bortfeld fehlen zwei Zähler aus vergebenen Siegen

Das soll jedoch nach dem Willen der Gastgeber einen anderen Ausgang nehmen als die jüngsten zwei Partien, die jeweils unentschieden endeten, obwohl die Drachen immer am Sieg schnupperten. Diese zwei Zähler fehlen schmerzlich. Mit denen und einen Sieg über den Peiner Rivalen vorausgesetzt, wären die Drachen vier Punkte über dem Strich, denn der MTV Braunschweig III dürfte am Samstagabend bei Spitzenreiter Uelzen kaum etwas mitnehmen.

Besser sieht es bei der HSG Nord aus. Drei Siege aus drei Spielen bedeuteten einen makellosen Februar. Die HSG hat sich ein komfortables Polster von fünf Punkten auf die Abstiegszone erspielt. Damit ist der Druck auf Edemissen/Uetze wesentlich kleiner. Und eben jener hemmte die Drachen oft in den entscheidenden Momenten. „Dieses Mal dürfen wir uns kein Nervenflattern erlauben, damit wir den Anschluss an das Mittelfeld finden und die direkt vor uns stehenden Teams in Zugzwang bringen können“, verlangt SG-Leiter Sigurt Grobe vollen Einsatz.

HSG Nord Edemissen will frühzeitig den Klassenerhalt sichern

Denn 16 Punkte möchte er am Ende der Saison auf dem Konto der Drachen sehen. „Edemissen hat schon 13 und wird am Sonntag richtig Gas geben, um den Klassenerhalt frühzeitig abzusichern, denn sie haben noch viele Duelle mit den Spitzenteams“, sagt Grobe, der ein weiteres heißes Derby erwartet. In Edemissen trennten sich beide Mannschaften 26:26, damals das zweite von mittlerweile vier Remis der Drachen, die diese Statistik mit großem Vorsprung anführen.

Reißt die aktuelle Unentschieden-Serie der Drachen oder die Siegesserie der HSG Nord? Am liebsten beides nach dem Gusto der Gastgeber, indem sie ihren ersehnten dritten Saisonsieg einfahren.

