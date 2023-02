TSV Sonnenberg verliert spät zwei wichtige Punkte

Für Fußball-Bezirksligist TSV Sonnenberg hätte es ein gelungener Rückrundenauftakt werden können. Lange führte der Peiner Aufsteiger beim FC Wenden, musste aber spät noch den Ausgleich zum 3:3 (1:2) hinnehmen. Damit verpasste der TSV den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz.

TSV Sonnenberg liegt schnell 0:1 zurück, hat dann aber die richtigen Antworten

Dabei ging es für die Sonnenberger auf dem kleinen Platz in Braunschweig gar nicht gut los. Bereits nach vier Minuten lagen sie zurück. „Das willst du gegen Wenden eigentlich nicht, aber wir haben eine klasse Reaktion gezeigt“, berichtete TSV-Trainer Andy Bresch. Diese Reaktion zeigte sich vor allem in der Spielkontrolle – Sonnenberg ließ den Ball und den Gegner laufen und erspielte sich gute Abschlusschancen. Diese nutzten Frederik Falb und Neuzugang Bayram Üsküplü eiskalt aus – bereits nach elf Minuten war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt.

Falb legt zweiten Treffer nach

„Leider haben wir in der Pause irgendwie die Spannung verloren, was sich in den Anfangsminuten auf dem Platz zeigte“, kommentierte Bresch die Phase, in der Wenden den 2:2-Ausgleich nach einem hohen Ball in die Mitte erzielte. Doch wieder hatten die Sonnenberger eine gute Antwort parat. Mit seinem zweiten Tor des Tages traf Frederik Falb nach sehenswerter Kombination zur erneuten Führung.

In der Schlussphase entwickelte sich schließlich ein intensiver Abnutzungskampf. Fünf Minuten vor dem Ende landete ein abgefälschter Schuss am zweiten Pfosten bei Wendens Jan Duffy, der Sonnenbergs Schlussmann Oliver Becher zum 3:3-Endstand überwand. „Eigentlich müssen wir den Deckel früher drauf machen, wir haben gute Chancen aber lassen diese liegen. Das wären wichtige drei Punkte für uns gewesen“, haderte Bresch.

Tore: 1:0 Wald (4.), 1:1 Frederik Falb (8.), 1:2 Bayram Üsküplü (11.), 2:2 Wald (54.), 2:3 Frederik Falb (57.), 3:3 Duffy (85.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de