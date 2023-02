Spiele in Wendezelle und Vöhrum stehen auf der Kippe

Arminia Vöhrum (in Blau: Jan Tomalik) hofft darauf, dass der Platz am Sonntag bespielbar ist.

Das Wetter schlägt wieder zu! Während die Partie von Fußball-Bezirksligist Arminia Vechelde bereits frühzeitig abgesetzt wurde, ist auch die Bespielbarkeit der Plätze in Wendezelle und Vöhrum fraglich.

Der TSV Wendezelle soll am Sonntag (14.30 Uhr) den Aufsteiger FC Rautheim empfangen. Am Freitag schätzte Trainer Thomas Mainka die Chancen auf einen Anpfiff auf 50:50 ein. „Wir haben den Platz hergerichtet“, sagt der Coach, der aber zu bedenken gibt, dass es am Samstag regnen und schneien soll.

Ginge das Spiel an, dürfte es nicht unbedingt leicht werden für den TSV, der auf sieben Stammspieler verzichten muss. Außerdem haben die Gäste aus Braunschweig nach der 0:4-Niederlage in Vechelde etwas gutzumachen. Trotz der Klatsche sei der FC „eine gefestigte Truppe“, betont Mainka, der unbedingt den früheren Landesliga-Stürmer Tim Schmalkoke in den Reihen der Rautheimer in den Griff bekommen möchte. Das Hinspiel gewannen die Wendezeller glücklich mit 1:0 – nun wäre Thomas Mainka bereits mit einem Remis zufrieden.

Für den Spielbetrieb sind die Plätze in der Stadt Peine aktuell nicht mehr gesperrt, dennoch steht die Begegnung von Arminia Vöhrum mit der SV Lauingen Bornum auf der Kippe. „Wir würden gerne spielen“, sagt Trainer Nils Könnecker, der am Freitagabend noch einmal den Zustand des Platzes begutachten wollte, um dann über einen möglichen Ausfall zu entscheiden: „Es liegt uns ja fern, den Platz fahrlässig zu zerhacken.“ Sollte das Spiel angehen, erwartet er einen Gegner, der ähnlich tickt wie die Arminia. „Lauingen ist defensiv gut, aber auch sehr schnell über die Flügel unterwegs“, beschreibt Könnecker, dessen Team zu Hause mit breiter Brust auftreten solle.

Nachdem Arminia Vechelde mit zwei Siegen – 4:0 gegen Rautheim und 3:2 gegen FC Wenden – richtig stark aus der Winterpause gekommen ist, wird das Team nun ausgebremst. Der Platz beim TSV Sickte ist aufgrund des vielen Regens nicht bespielbar, weshalb die Partie bereits am Freitag abgesetzt wurde. Einen neuen Termin für das Duell mit dem Vorletzten aus dem Kreis Wolfenbüttel gibt es noch nicht.

lev

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de