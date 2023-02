Später Treffer lässt Vechelde jubeln

Der Auftakt nach der Winterpause ist den Bezirksliga-Fußballern des SV Arminia Vechelde geglückt. Mit 3:2 (1:0) gewannen die Vechelder beim FC Wenden, dabei machten sie sich das Leben – besonders im zweiten Durchgang – jedoch selbst schwer.

2:0-Führung tut Arminia Vechelde nicht gut

Schon vom Anpfiff an entwickelte sich ein dramatisches Spiel, was zunächst die Vechelder kontrollierten. Nach 26 Minuten köpfte Kapitän Cedrick Kunz zum 1:0 ein. „Das war ein typisches Tor von ihm, wo er sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzen konnte“, beschrieb Vecheldes Keeper Tim Steinert den Führungstreffer seiner Arminia. Anschließend drückte Vechelde auf das 2:0, dies gelang den Gästen aber erst wenige Minuten nach dem Seitenwechsel.

Eine Flanke von Marius Giesemann vollendete Mitspieler Adnan Boulaghmal sehenswert im Wendener Tor. Eigentlich hatten die Gäste damit alles im Griff, doch plötzlich änderte sich das Spielgeschehen drastisch. Wenden fand besser in die Zweikämpfe und erzielte nach zwei langen Bällen zwei durchaus vermeidbare Tore. „Das war, als hätte man nach dem Treffer zum 2:0 einen Schalter bei uns umgelegt. Da ging auf einmal nichts mehr“, ordnet Steinert die zwei Gegentreffer und die Phase zuvor ein.

Kurz vor dem Ende bringt das Tor von Moritz Arkenau doch noch den Vechelder Sieg

Als es in der Schlussphase auf eine, zu diesem Zeitpunkt verdiente, Punkteteilung hinauslief, hatten die Vechelder doch noch das letzte Wort. Erneut war es Marius Giesemann, der auf der Außenbahn durchbrach und eine Flanke in den Strafraum schlagen konnte. Am zweiten Pfosten musste Moritz Arkenau nur noch einschieben – großer Jubel bei den Vecheldern brach anschließend aus, denn Wenden schaffte es nicht mehr zurückzukommen. So nahmen die Arminen drei Zähler mit nach Hause. „Heute hat die glücklichere Mannschaft gewonnen, was uns aber auch egal ist. Das war ein Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Gegner im Abstiegskampf“, sagte Steinert final.

Tore: 0:1 Kunz (26.), 0:2 Boulaghmal (46.), 1:2 Duffy (58.), 2:2 Timm (80.), 2:3 Arkenau (90.).

