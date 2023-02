Offensive des SV Lengede soll in der Rückrunde zünden

Für den SV Lengede endet in der Fußball-Landesliga am Sonntag die Winterpause. „Sie war auch lang genug“, findet Trainer Kai Olzem, der zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft ist. Für die Rückrunde hofft der Coach nun, dass sein Team die Leistungen aus den Testspielen auf das Pflichtprogramm übertragen kann – am besten schon am Sonntag (16 Uhr) bei der Reserve von Eintracht Braunschweig.

Offensive des SV Lengede hinterlässt guten Eindruck in den Testspielen

Vor allem in der Offensive drückte bei den Lengedern in der Hinrunde der Schuh. Dass sich der SVL so kaltschnäuzig zeigt wie im Vorbereitungsspiel gegen den Lüneburger Landesligisten SV Lindwedel-Hope – die ersten vier Chancen brachten vier Treffer –, war in der ersten Landesliga-Saisonhälfte nur äußerst selten der Fall. „Die Testspiele machen Hoffnung“, sagt Kai Olzem. „Wir waren teilweise sehr effektiv.“ In ih­ren drei Partien gegen Lindwedel-Hope (6:2), den FC Heeseberg (6:2) und Blau-Weiß Neuhof (5:0) erzielten die Lengeder immerhin 17 Treffer. „Unsere Offensivabteilung hat allgemein einen ordentlichen Sprung gemacht“, lobt Olzem seine Vorderleute.

So sprühe Stürmer Marvin Oktay, der lange verletzt war, vor dem Spiel gegen die Eintracht-Reserve gerade so vor Spielwitz und Torgefahr. Auf den Flügeln überzeugte zuletzt Berkant Toprak. „Er ist sehr gut in Form und nur schwer zu fassen“, so Olzem. Ähnliches gilt für Justin Folch­mann, der das Team immer um eine Klasse besser mache, wenn er spielen kann. Der Oberschenkel des 29-Jährigen mache derzeit keine Pro­bleme.

Team rückt näher zusammen

Und die Defensive? „Die war in der Hinrunde sowieso im grünen Bereich“, erklärt der Lengeder Trainer, desen Team die viertwenigsten Gegentore vor dem Winter kassierte. Der Kader ist durch die drei Abgänge von Artur Bouguian (Vechelde), André Beuster (Northeim) und Lukas Bonk (Westercelle) kleiner geworden – und die Stimmung laut Olzem besser: „Weil wir wieder näher zusammengerückt sind.“ Genau das brauchen die Lengeder nach ihrer zwischenzeitlichen Talfahrt in der Hinrunde mit acht sieglosen Spielen in Serie.

Lengeder wollen in der Rückrunde jedes Spiel gewinnen

Das soll im restlichen Saisonverlauf nicht erneut passieren. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Oder zumindest alles dafür tun, die bestmöglichen Erfolgschancen zu haben“, unterstreicht Olzem, der den Auftaktgegner aus der Löwenstadt als „echtes Brett“ bezeichnet.

Die Eintracht-Reserve sei „noch mal stärker als letztes Jahr. Sie haben richtig gute Spieler mit einigen jungen Leuten beisammen. Ich habe das Gefühl, dass sie immer ein bisschen unter dem Radar fliegen. Für mich gehören sie unter die ersten vier Teams der Liga“, warnt Olzem vor dem ersten Spiel nach dem Winter. Gewinnen die Lengeder, sind sie punktgleich mit den Blau-Gelben.

