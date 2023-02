Stützpunkt Lengede vergibt 64 Sportabzeichen

In der Gemeinde Lengede wurden jüngst die Sportabzeichen bei einer Feierstunde im Vereinsheim von Viktoria Woltwiesche verliehen. Im Jahr 2022 absolvierten insgesamt 64 Aktive aus der Gemeinde die Anforderungen für den deutschen Breitensportorden.

Verwandtschaft von Bruno Ritter kommt von weit her für das Familien-Sportabzeichen

Dabei verliehen die Prüferinnen und Prüfer dreimal das Abzeichen in Bronze, 19-mal in Silber und 42-mal in Gold. Die fleißigsten aktiven Abzeichen-Sammler sind derzeit Bruno Ritter (40), der auch als Prüfer tätig ist, Karl-Reiner Jeffe (36) und Margret Otte (35) – alle drei absolvierten ihre Prüfungen in 2022 in Gold.

Fünfmal verlieh der Sportabzeichen-Stützpunkt Lengede das Familienabzeichen, bei dem drei Mitglieder einer Familie erfolgreich dabei sein müssen. Dabei stachen zwei Familien heraus, die extra weite Anreisen auf sich nahmen, weil Opa Bruno Ritter in der Gemeinde Lengede wohnt. Ein Teil der Verwandten des Sportabzeichen-Prüfers, die Familie Langnes, reist stets aus der Nähe von Hamburg an. Der andere Teil seiner Familie (Bernsdorff) kommt stets aus Frankfurt am Main zu Besuch.

Jugendliche und Kinder des SV Lengede sind Vorreiter beim Wanderpokal

Erstmals seit Februar 2020 konnte Lengedes Gemeindebürgermeisterin Maren Wegner wieder die von ihr gestifteten Wanderpokale an die Vereine übergeben. Im Bereich der Kinder und Jugendlichen war einmal mehr der SV Lengede der Vorreiter. Bei den Erwachsenen glänzte die DLRG-Ortsgruppe.

Der erste Termin zur Leichtathletik-Abnahme findet in 2023 am Freitag, 14. April, statt.

