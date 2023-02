Erinnerungen an Seuchensaison werden bei VfB/SC Peine wach

Für die Badminton-Spieler des VfB/SC Peine fühlt es sich aktuell an wie ein Sprung in der Zeit zurück. In der Saison 2018/19 war der Zweitligist geplagt von zahlreichen Verletzungen und anderen Ausfällen, stieg am Ende sogar ab. Auch in der laufenden Spielzeit lief es in dieser Causa bisher nicht immer nach Wunsch. Jetzt muss das Team sogar wochenlang auf eine seiner Säulen verzichten und hat vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) in der Halle der Berufsbildenden Schulen in Vöhrum gegen den SV Harkenbleck zudem Sorgen bei der Aufstellung der Damen.

Zahlreiche Ausfälle bei VfB/SC Peine

Die deutsche Meisterschaft am vergangenen Wochenende hat der Peiner Philipp Nebendahl gar nicht mehr mitgespielt, weil er an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt ist. „Er fehlt uns bestimmt vier bis sechs Wochen“, sagt Trainer Heiner Brandes über den Einzelspezialisten, der bisher im 2. Herreneinzel acht seiner elf Spiele gewonnen hat. Auch im 1. Herreneinzel hat der norddeutsche Meister in dieser Disziplin keine negative Bilanz (1:1).

Ausfallen wird auch Nadine Cordes, die nach den Titelkämpfen auf Bundesebene wieder Probleme mit der Schulter hat. Hoffnung haben die Peiner noch bei Larina Tornow, die nach einer Oberschenkel-Verletzung am Mittwoch wieder trainiert hat. „Wir schauen, wie sie das verkraftet und ob wir sie einsetzen können“, erklärt Trainer Heiner Brandes. Sollte sie ausfallen müssten die Peiner auf ihre zweite Mannschaft zurückgreifen, die in der Niedersachsen-Bremen-Liga spielt.

Peiner wollen deutlich gegen dass Schlusslicht SV Harkenbleck gewinnen

In diesem Fall wäre das Ziel der Peiner an diesem Einzelspieltag gefährdet. Brandes: „Es nützt nichts, einfach nur zu gewinnen. Wir müssen deutlich gewinnen, wie es die anderen Mannschaften gegen Harkenbleck auch tun. Wir brauchen unbedingt drei Punkte.“

Das wäre ab dem Resultat von 6:1 der Fall. „Wenn Larina nicht spielt, sind das Dameneinzel- und doppel nicht sicher. Außerdem ist das 2. Herreneinzel vakant“, erläutert der Peiner Trainer, der in den anderen Spielen gute Chancen für seine Mannschaft sieht. „Aber auch die müssen wir gewinnen. Wir müssen konzentriert sein. Es wird ein spannendes Duell.“

lev

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de