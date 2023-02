Wichtiger Sieg: Ölsburg hält Verfolger auf Distanz

Ein 9:3-Sieg gegen ei­nen direkten Konkurrenten und ei­ne 4:8-Niederlage gegen den unangefochtenen Spitzenreiter – so die Ausbeute der Darter des MTV Ölsburg. „Wir gehen auf jeden Fall mit einem sehr positiven Gefühl aus diesem Wochenende heraus“, sagte der Kapitän Sven Stahr, der mit seiner Mannschaft weiterhin den Klassenerhalt in der Landesliga 2 fest im Blick hat. „Unsere Leistung stabilisiert sich immer mehr.“

Mad House Gnarrenburg – Triple Bulls Ölsburg 3:9. Ihren direkten Verfolger hielten die Ölsburger mit diesem Erfolg auf Distanz. Schon nach den Einzeln führten die Gäste mit 4:2. Besonders überzeugend trat der erfahrene Uwe Nordmeyer auf: Bei seinem 3:1-Einzelerfolg gelang dem Ölsburger ein starker Schnitt von 67,81 Punkte pro Aufnahme (drei Pfeile). Auch Heinz-Dieter Mrasek, Mathias Grimpe und Dominik Krüger gewannen. So richtig legten die Triple Bulls aber im Doppel los, in dem dann auch Kapitän Stahr und Kai-Uwe Dubowa Punkte zum Sieg beisteuerten. Die Ölsburger entschieden fünf der sechs Doppel für sich und entführten damit wichtige Zähler aus Gnarrenburg.

DC Hallendorf – Triple Bulls Ölsburg 8:4. Auch gegen Hallendorf war Uwe Nordmeyer gut aufgelegt und gewann sein Einzel (3:1). Doch es sollte der einzige Punkt der Ölsburger in der ersten Runde sein. „Wir waren nicht so gut auf die Doppel“, bedauert Kapitän Sven Stahr. „Und Hallendorf hat gnadenlos gecheckt. Es ist schon Wahnsinn, was die da für eine Leistung bringen“, zollt er dem Gegner, der als Aufsteiger mit neun Siegen aus neun Spielen an der Spitze steht, großen Respekt. Durch drei Doppelerfolge gestalteten die Triple Bulls das Ergebnis erträglicher, die fünfte Niederlage stand dennoch früh fest.

Sven Stahr bleibt optimistisch: „Den stärksten Gegner haben wir jetzt weg, gegen alle anderen haben wir gezeigt, dass wir sie schlagen können.“ In einem Monat gibt es gegen „The Devils Neighbours“ und das Schlusslicht aus Helmstedt wieder wichtige Punkte zu holen.

