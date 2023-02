Sechs Lengeder Tore in 45 Minuten

Aller guten Dinge sind drei: Nach zwei ausgefallenen Testspielen an den vergangenen Wochenenden sammelten die Landesliga-Fußballer des SV Lengede jetzt erstmals in der Winter-Vorbereitung wieder Spielpraxis. Und beim 6:2 (6:1)-Erfolg gegen den SV Lindwedel-Hope aus der Landesliga Lüneburg zeigte das Team von Trainer Kai Olzem genau das, was es in den ersten 18 Ligaspielen der Saison oftmals hat vermissen lassen.

Lengede vor dem Tor eiskalt

„Unsere Effektivität hat mich gefreut“, sagte der Lengeder Coach mit Blick auf die 4:0-Führung nach gerade einmal 20 Minuten. „Wir haben mit unseren ersten Chancen gleich Tore gemacht, was uns in der Hinrunde oft gefehlt hat“, sagte Kai Olzem. Nachdem seine Mannschaft kurz nach dem Anpfiff und einem zu kurzen Rückpass von Klaas Gatermann sogar fast in Rückstand geraten war, konterten die Hausherren auf dem Kunstrasenplatz direkt zur Führung. Marvin Oktay war auf der rechten Seite durch, legte auf Berkant Toprak rüber, der nur noch einschieben brauchte. Der SV Lengede spielte sich in einen Rausch: Michele Fassa, Dominik Franke und Raschid Younis per direktem Freistoß legten nach. „Der Gegner war technisch eigentlich gut“, erklärte SVL-Coach Kai Olzem, fügte aber hinzu: „Sie haben es uns aber einfach gemacht.“ Nach einem Ge­gentreffer erhöhten Franke und Oktay auf 6:1.

Olzem spricht von einem „guten Test“

Mit vier neuen Spielern auf dem Feld lief es in der zweiten Hälfte schließlich etwas behäbiger. „Wir waren weiter balldominant, Lindwedel hat nur noch nach hinten abgesichert“, berichtete Olzem, dessen Team die Spritzigkeit vor dem Tor gefehlt habe. „Auch wenn wir die zweite Hälfte mit 0:1 verlieren, war das ein guter Test.“

Tore: 1:0 Berkant Toprak (3.), 2:0 Michele Fassa (6.), 3:0 Dominik Franke (12.), 4:0 Raschid Younis (20.), 4:1 (23.), 5:1 Franke (31.), 6:1 Marvin Oktay (35.), 6:2 (53.).

