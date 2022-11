Topteams der Bezirksliga 2 sind zu Gast im Kreis Peine

Marten Schulz (in Blau) fehlt krankheitsbedingt. Dadurch muss der Bezirksligist TSV Sonnenberg einmal mehr seine Viererkette umbauen.

Sie sind die großen Aufstiegsfavoriten und stehen kurz vor dem Ende der Hinserie in der Fußball-Bezirksliga 2 zu Recht auf den ersten beiden Plätzen der Tabelle: der SC Rot-Weiß Volkmarode und der FC Türk Gücü Helmstedt. An diesem Wochenende sind beide Teams im Kreis Peine zu Gast, wo für den TSV Wendezelle und Aufsteiger TSV Sonnenberg gilt: Irgendwie mitspielen!

TSV Wendezelle – RW Volkmarode (Sonntag, 14 Uhr). Die Gäste aus dem Osten Braunschweigs sind den Wendezellern nicht nur in der Tabelle einen großen Schritt voraus. „Sie haben einen sehr breiten Kader“, erklärt TSV-Trainer Thomas Mainka, der für das Spiel gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter auf viel Stammpersonal verzichten muss. Schon in der Vorsaison war Volkmarode im oberen Drittel dabei, schaffte es sogar bis ins Endspiel des Bezirkspokals. „Jetzt sind die Leute alle noch erfahrener geworden. Außerdem haben sie zwei, drei echte Kracher aus der Jugend bekommen, die direkt eingeschlagen haben“, weiß Thomas Mainka.

Zwischen Volkmarode und dessen Verfolger aus Helmstedt gebe es einen wesentlichen Unterschied, erläutert der Wendezeller Coach: „Es ist eine richtige Mannschaft. Volkmarode hat nicht die besten Einzelspieler der Liga, aber da kannst du jeden ohne Leistungsabfall austauschen.“ Wegen eben jener Voraussetzungen sei es für die Hausherren am Sonntag nicht mehr als ein Bonusspiel.

TSV Sonneberg – FC Türk Gücü Helmstedt (Sonntag, 15 Uhr). Und wieder eine neue Viererkette: Nach dem 1:1 in Vechelde brechen den Sonnenbergern erneut zwei Spieler ihrer Abwehrreihe weg: Marten Schulz ist krank, Fabian Müller wieder verletzt. Hinzu gesellt sich Lukas Stolecki, der ebenfalls nicht das erste Mal in dieser Saison verletzt passen muss. Antreten wird der TSV gegen die Helmstedter aber auf jeden Fall, versichert Trainer Andy Bresch, den die vielen Verletzungen mehr und mehr nerven: „Deshalb nehmen wir auch im Winter nicht an der Hallen-Kreismeisterschaft teil – wir haben bei allen Turnieren abgesagt“, verkündet der Coach, der den Schritt mit der Mannschaft und dem Verein besprochen hat. Den Spielern sei mehr geholfen, wenn sie ihre Verletzungen über die spielfreie Zeit auskurieren.

Gegen den FC Türk Gücü verfolgt Bresch ein klares Ziel: „Wir wollen die Räume eng machen und versuchen, den Gegner zu nerven. Vielleicht unterschätzen sie uns, vielleicht helfen uns das Wetter und der Platz, der aktuell nicht im besten Zustand ist.“

