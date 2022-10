Eingewechselter Doppelschlag erlöst Lengede

Christian Lemke (am Ball) hatte in der Anfangsphase eine der großen Chancen für den SV Lengede.

Geschafft! Nach sieben Spielen ohne Sieg hat sich der SV Lengede in der Fußball-Landesliga für eine Menge Aufwand belohnt und mit 3:1 (1:0) gegen den TSC Vahdet Braunschweig gewonnen. „Endlich“, freute sich Trainer Kai Olzem, der seinem Team eine starke Leistung attestierte und von einem verdienten Sieg sprach.

Lengede startet motiviert

Schon ganz früh hätten die Lengeder die Weichen stellen können. Mit der ersten Aktion nach eigenem Anstoß kam der SVL vor das gegnerische Tor. Yannick Könnecker hörte den Ruf eines mitgelaufenen Mitspielers, den er bedienen wollte. Die Braunschweiger aber fingen den Ball ab und klärten ihn noch knapp vor der Torlinie. Auch bei den Versuchen von Dominik Franke (2.) und Christian Lemke (3.) fehlte nicht viel zum frühen Torerfolg.

Bis zur Pause zeigten die Lengeder, wie das Spiel laufen soll. Früh pressten die Angreifer auf den ballführenden TSC-Spieler und schalteten nach der Balleroberung blitzschnell in den Offensivmodus – so entwickelte sich ein schnelles Spiel auf hohem Niveau. Wenn auch nicht auf spielerischem Wege, aber die Lengeder belohnten sich noch vor der Pause. Einen kurz ausgeführten Eckball brachte Christian Lemke in die Mitte, Dominik Franke verlängerte auf den zweiten Pfosten, wo Lamin Jatta nur den Fuß hinzuhalten brauchte (33.).

Chancenwucher rächt sich

In den zweiten Abschnitt kamen die Lengeder nicht gut hinein und zeigten bei drei Duellen mit Vahdets Keeper Kenneth Genetiempro ihre aktuell so typische Abschlussschwäche. Und so kam es, wie es kommen musste (73.), erklärte der Lengeder Trainer: „Die haben nur eine hundertprozentige Chance und machen sie rein – das ist gerade einfach so.“

Die Joker stechen zu

Doch die Lengeder zeigten dann die richtige Reaktion. Sie steckten nicht auf und belohnten sich nach einer Ecke durch den nach einer Stunde aufs Feld gekommenen Vincent Ibe (81.). Der ebenfalls eingewechselte Berkant Toprak legte nach feiner Kombination durch die Mitte nach und besiegelte den ersten Lengeder Erfolg seit zwei Monaten. „Die Jungs sollen ruhig feiern gehen“, sagte Trainer Kai Olzem. „Aber nicht zu wild – am Montag steht das nächste Spiel an.“

SV Lengede: Makiela – Bonk, Gatermann, Jatta, Lemke – Vest – Younis, Kamp (61. Beuster), Franke – Fassa (61. Ibe), Könnecker.

Tore: 1:0 Lamin Jatta (33.). 1:1 Albert Hajdaraj (73.), 2:1 Vincent Ibe (81.), 3:1 Berkant Toprak (83.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de