E-Football: Peiner Teams scheiden früh aus

Der Peiner Dario Arlt verlor seine beiden Spiele des Wochenendes. Der VfB Peine schaffte es dennoch in die zweite Runde.

Peine. Bei der E-Football-Niedersachsenmeisterschaft des NFV war für den VfB Peine in der zweiten Runde Schluss. Denstorf schied bereits früher aus.

Die beiden Peiner Mannschaften, welche bei der E-Football-Meisterschaft des Niedersächsischen Fußballverbandes teilgenommen haben, müssen ihr frühes Ausscheiden verkraften. Für den TSV Denstorf war in der ersten, für den VfB Peine in der zweiten Runde Schluss.

Eigentlich sollte der 3. E-Football-Cup in einer großen Halle ausgetragen werden. Durch die Corona-Krise war es nicht möglich, alle 64 Mannschaften mussten auf der heimischen Couch antreten. Gespielt wurde die Fußballsimulation Fifa 21 im 90er-Modus, in dem alle spielbaren Teams gleich stark sind.

Eine Änderung gegenüber dem Peiner Vergleich am vorhergehenden Wochenende gab es allerdings: Pro Begegnung duellierten sich nicht zwei, sondern bis zu drei Spieler in Einzelspielen gegeneinander. Ein Sieg brachte unabhängig vom Ergebnis, das teilweise sehr hoch ausfallen kann, jeweils einen Punkt. Zum Sieger der Partie wurde die Mannschaft erklärt, welche als erstes zwei Punkte hatte.

Für Spieler und Zuschauende kam so mehr Spannung auf, denn viele Begegnungen entscheiden sich erst beim 2:1. Schon vor dem Start des Turniers stapelten die Denstorfer, die sich im internen Peiner Vergleich durchsetzten, tief. „Wir können die Gegner nicht einschätzen und können daher auch kein richtiges Ziel ausgeben“, so Denstorfs Sven Wedekind. Auch die Peiner gingen ohne große Erwartungen in den Wettkampftag.

Denstorf kassiert spätes Gegentor

Der neue Ablauf machte den Denstorfer Jungs nicht zu schaffen. Die Auftaktpartie gewann Tom Oelke mit Eintracht Braunschweig gegen seinen Kontrahenten vom SV Vorwärts Hülsen deutlich. Im gleichzeitig ausgetragenen Spiel von Wedekind, roch es schon früh nach einer Pleite. „Ich habe schnell mit 0:2 zurückgelegen“, berichtet der Denstorfer. Er habe anschließend offensiver gespielt, auf das Torverhältnis komme es schließlich nicht an. Mit 0:6 verlor er sein Match – es musste eine Entscheidungspartie her!

Der TSV schickte Felix Hören für das dritte Duell gegen die Mannschaft aus dem Landkreis Verden ins Rennen. „Es stand lange 2:2 und alle hatten sich auf ein Unentschieden eingestellt“, schildert Wedekind. Doch in der 90. Spielminute kassierte er, nach einer eigenen Ecke, den entscheidenden Gegentreffer. „Natürlich sind wir nicht glücklich mit dem Abschneiden. Außerdem bin ich mir sicher, wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten, wären wir sehr weit im Turnier gekommen.“ Das Ärgerliche am Ausscheiden des TSV sei zudem, dass einige Mannschaften in der erste Runde Freilose erhalten haben. Die Denstorfer gingen leer aus und konnten nach nur einem Spiel die Konsole aus machen.

Weiter als Denstorf gekommen

Auch die Spieler des VfB Peine bekamen in der ersten Runde kein Freilos zugesprochen, sie trafen auf den TSV Eystrup. Zuerst spielte Dario Arlt gegen seinen Kontrahenten. „Ich bin mit Bayer Leverkusen als Mannschaft leider nicht gut klar gekommen. Zudem ist der Modus ein ungewohnter für uns gewesen“, berichtet Arlt zu seinem Auftritt.

Seine Mannschaftskollegen boxten ihn aus dieser Situation heraus. Mit 2:1 gewann der VfB Peine das erste Duell und traf in der zweiten Runde auf Union Emlichheim. Das zweite Duell verlief auch für Arlt, der auf den FC Bayern München tauschte, besser. Er verlor gegen einen defensiv spielenden Gegner allerdings mit fortlaufender Spielzeit die Geduld. Durch einen Konter verlor er das Spiel abschließend mit 0:1. Gökdeniz Köntek, sein Teamkollege, konnte dies nicht ausbügeln. „Mit 3:5 hat er das Spiel verloren. Da war aber deutlich mehr für uns drin“, ist sich der Peiner sicher.

Doch das Hauptziel wurde, trotz des frühen Ausscheidens, erreicht: „Wir wollten vor dem anderen Peiner Team landen. Das haben wir geschafft und sind deshalb auch zufrieden“, stichelt Arlt gegen die Denstorfer.