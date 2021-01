Peiner Reitlehrerin: Reiten ist Sport für Ambitionierte

Peine. Manche Sportarten erschließen sich Außenstehenden nicht sofort. Reitlehrerin Sandra Grimm erklärt, was ihren Sport besonders macht.

Seit mehr als 100 Jahren treten Reiter in verschiedenen Disziplinen bei den Olympischen Spielen an. Das ihr Hobby ein Sport ist, müssen Freizeitreiter dennoch häufig erklären. Einfach aufs Pferd setzen und sich durch die Landschaft tragen lassen – was bequem und einfach klingt, kann ziemlich anstrengend werden. „Ein gut eingerittenes Pferd wird hauptsächlich durch Körpersprache gesteuert.

Es spürt und reagiert auf jede kleine Veränderung der Haltung und Atmung des Reiters. Daher muss ein Reiter seinen Körper die ganze Zeit unter Kontrolle haben und Konzentriert bleiben, um sich in den Bewegungsablauf des Partners Pferd hineinzufühlen und geschmeidig mitzugehen“, erklärt die Reitlehrerin Sandra Grimm. Für viele Reitanfänger sei es zudem anstrengend, die benötigte Körperspannung während einer ganzen Reitstunde zu halten.

Reiten trainiert den ganzen Körper

Grimm, die seit mehr als 20 Jahren Reitunterricht gibt, hat sich als Trainerin auf verschiedenen Reitsportanlagen im Landkreis auf Einzelstunden mit Privatreitern spezialisiert und arbeitet gerne mit Kindern. „Im Prinzip kann jeder Reiten lernen, egal in welchem Alter. Reitsport ist bis ins hohe Alter möglich. Durch die notwendige Körperspannung trainiert es alle Muskelgruppen und fördert das Gleichgewicht.“

Der aufrechte Sitz trainiert die Rückenmuskulatur. Die Spannung in den Unterschenkeln, die Haltung der Beine und Füße, beeinflussen den Sitz – wer ständig wegrutscht oder sich korrigiert, stört den Laufrhythmus des Pferdes. Ein aufrechter, ausbalancierter und positiv gestreckter Sitz ermögliche durch Gewichtsverlagerung einen Richtungswechsel mit dem Pferd. Die notwendige Körperspannung wirkt sich positiv auf die Bauch- und Rückenmuskulatur aus. Ebenso die Zügelhaltung, die durch die Muskulatur in den Händen und Armen beeinflusst wird.

Gleichzeitig muss das Becken sich frei und flexibel bewegen können. Gehen Reiter über ihre Kräfte und Fähigkeiten hinaus, drohen schmerzhafte Verkrampfungen. Nicht nur bei sich selbst, sondern auch beim Pferd. „Der fasziniere Punkt für viele Reitschüler ist die Erfahrung, dass das Pferd sich ihren Bewegungen anpasst. Dass es schneller wird, wenn sie daran denken, wie es wäre schneller zu sein und ihren Körperbewegung und -haltung minimal verändern.“

Peine ist ein Reiterland

Ambitionierte Reiter und Profis betreiben daher Konditions- und Fitnesstraining. Ein ganzer Zweig der Physiotherapie hat sich auf Reiter und Pferd spezialisiert – unter anderem mit Programmen, um Haltung und Sitz präventiv zu verbessern. Hat der Reiter eine Blockade in der Wirbelsäule, überträgt er diese oft auch auf das Pferd und verändert dadurch den Bewegungsablauf. Auch Chiropraktiker sind für Pferde und Reiter gefragte Ansprechpartner. „Umso ruhiger ein Reiter auf seinem Pferd sitzt, umso harmonischer das Bild wirkt – desto mehr ist sein Körper eigentlich am Arbeiten“, sagt Grimm. Dazu komme ein hohes Maß an Trainingsdisziplin, um die nötige Erfahrung für Wettkämpfe zu sammeln. Und ohne Empathie, die Fähigkeit sich auf das Pferd einzustellen, funktioniere die gegenseitige Abstimmung und Kommunikation nicht.

„Wenn ich ein Pferd habe, das gerne springt und quasi alleine durch einen Parcours läuft, muss ich loslassen können und mich auf seine Bewegungen einlassen – und gleichzeitig hellwach sein um zu merken, wann es meine Hilfestellungen braucht.“ Neben einem breiten Angebot für Reitanfänger sind im Landkreis Peine hauptsächliche die Stile Springen, Dressur und Vielseitigkeit – eine Kombination aus Dressur, Springreiten und Geländeritt – verbreitet. „Es gibt auch einige Reit- und Fahrvereine sowie einzelne Ställe, in denen Westernreiten unterrichtet wird. Und in Hohenhameln gibt es erfolgreiche Voltigier-Gruppen“, zählt die Mutter einer ebenfalls reitenden Tochter auf. Voltigieren bezeichnet turnerische und akrobatische Übungen, die alleine oder in einer Gruppe auf dem Rücken eines laufenden Pferdes ausgeübt werden.

Theorie ist ein Pflichtbestandteil des Sportes

Wer auf Turnieren starten möchte, muss im Vorfeld Lehrgänge absolvieren und Prüfungen ablegen. „Das Reiter bestimmtes Wissen vorweisen müssen, um sich und ihre Leistungen messen zu können, ist wichtig. Das beginnt bei Grundlagen rund um das Pferd, ist beinhaltet aber auch Verhaltensvorschriften für Turnierteilnehmer und Kenntnisse über die Bewertungen“, erklärt sie. Ob ein Reiter bei einem Turnier etwa in der Klasse E, A, L, M oder S starte, richte sich nach der Erfahrung. E sind Einsteiger ohne jegliche Erfahrung, A die Aufbaustufe. L, M und S stehen für leicht, mittel und schwer. Über Sternchen werden weitere Schwierigkeitsabstufungen gekennzeichnet. „Durch den Start und ihr Abschneiden bei den Turnieren sammeln die Reiter und Reiterinnen Ranglistenpunkte, anhand denen ihr Einstufung nach Leistung und Können vorgenommen wird“, erzählt Grimm, die ihre eigene Lizenz als Reitlehrerin alle vier Jahre durch Ausbilderfortbildungen aktualisiert.

Wer die Möglichkeit hat, häufig an Turnieren teilzunehmen oder gar mit mehr als einem Pferd zu starten, sammele schneller Ranglistenpunkte, als Gelegenheitsstarter. Die Pferde werden ihrerseits in einem Erfolgssystem bewertet. Wer gelernt habe, die Rangliste zu lesen, könne schnell erfassen, was von einem Pferd-Reiter-Team erwartet werden kann. Dabei ist es unabhängig, ob Reiter oder Reiterin: Reiten gehört zu den wenigen Sportarten, in denen die Geschlechter fast nie getrennt voneinander antreten.