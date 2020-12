Siegesserie reißt nicht ab: SV Lengede auf Weg in die Oberliga

Der Fußball-Landesligist SV Lengede ist aktuell das Maß aller Dinge im Peiner Lokalfußball. Schon vor der aktuell unterbrochenen Spielzeit galt der Verein bei vielen als Favorit auf den Aufstieg in die Oberliga. Diese Ambitionen haben sich die Lengeder auch selbst geschaffen – unterstrichen aber bislang die Erwartung eindrucksvoll.

Im Fußball-Bezirkspokal traf der Landesligist nur auf Bezirksligisten, ein Selbstläufer wurde dennoch nicht erwartet. „Wir wollen jedes Spiel, ganz egal ob in der Liga oder im Pokal, gewinnen“, sagte SVL-Coach Kai Olzem vor dem Start in die Spielzeit dazu. Das erste Spiel beim TSV Üfingen, auf einem schwer zu bespielenden Platz, gewann der SVL mit 5:1 und setzte ein erstes Ausrufezeichen. Auch die folgenden fünf Spiele wurden allesamt gewonnen. Abschließend standen die favorisierten Lengeder mit 37:3-Toren und 18 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. „Die Pokalrunde haben wir komplett dominiert, auch wenn es teilweise sehr komplizierte Spiele waren“, so Olzem. Dabei sprach er besonders den zweiten Spieltag gegen Viktoria Woltwiesche an. Der ersatzgeschwächte Bezirksligist igelte sich in der eigenen Hälfte ein und überließ dem SVL das komplette Spielgeschehen. „Ich habe selten eine so destruktive Spielweise gesehen“, bilanziert der Übungsleiter. Nach 90 Minuten setzten sich die Gastgeber doch deutlich mit 6:0 durch. Besonders die gezeigte Geduld und die gefundenen Lösungen hob der Coach für diesen Wettbewerb hervor.

Ligaauftakt nach Maß

In der Landesliga war von Beginn an die Zielsetzung enorm hoch. Der Kader wurde im Sommer gezielt verstärkt und habe kaum Schwachstellen. Dies bewies auch der Auftakt in die Liga. Gegen den unangenehmen Gegner aus Petershütte startete der SVL mit einem Heimspiel. Dieses konnte der Favorit auch gewinnbringend gestalten – nach 90 Minuten stand ein 7:0 auf der Habenseite.

Die Siegesserie sollte auch beim folgenden Heimspiel gegen Göttingen 05 nicht reißen. Mit 2:1 wurden die drei Punkte über die Zeit gerettet. Die Lengeder bewiesen in diesem Spiel auch, dass sie die dreckigen Spiele ebenfalls gewinnen können. Es müsse nicht immer der schönste Fußball sein. Auch das bislang letzte Ligasspiel gewannen die Lengeder beim Nachbarschaftsduell gegen den SC Gitter. „Wir sind super gestartet“, zieht Olzem sein Fazit zu den gezeigten Leistungen seiner Spieler. Der bisherige Verlauf stimme das Trainerduo Olzem/Kleinschmidt durchaus positiv. Der 1. Tabellenplatz sei weiterhin das ausgesprochene interne Ziel.

Für den Erfolg ist die deutlich größere Reife im gesamten Kader verantwortlich. „Die Mannschaft strahlt,trotz des jungen Alters, eine Ruhe auf dem Feld aus. Zudem glaubt jeder daran, dass wir jedes Spiel erfolgreich gestalten können.“ Auch in der gepflegten Spielanlage, die der SVL stets verfolgt, habe das Team nochmal einen großen Schritt gemacht. Dies wird vor allem in Spielen gegen tiefstehende Mannschaften klar. Die aufgezogenen Dreiecke bieten in der Regel immer eine Anspielmöglichkeit. „Wir geben auch im Training alles, damit wir unsere persönlichen Ziele erreichen können“, sagt Olzem mit abschließenden Worten.