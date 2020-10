Die ersten Punkte sind das Ziel

Der SV Arminia Vechelde hat sich bislang als Aufsteiger in der Tischtennis-Verbandsliga achtbar aus der Affäre gezogen, obwohl das Rempe-Sextett bislang mit leeren Händen dasteht. Allerdings fielen die Niederlagen mit jeweils 5:7 denkbar knapp und teilweise unglücklich aus. Hervorzuheben bleibt, dass selbst die Titelaspiranten, MTV Eintracht Bledeln II und SSV Neuhaus, Mühe hatten, als Sieger die Halle zu verlassen. Sonntag wollen die Arminen endlich ihren Heimvorteil nutzen, wenn der augenblickliche Tabellenführer TTV 2015 Seelze in der Sporthalle Am Schützenplatz um 13 Uhr zu Gast ist. Besonders unter Strom steht in dieser Partie Jan Fichtner, der sehnsüchtig Vaterfreuden entgegenblickt.

„Ich gehe fest davon aus, dass unser Sohn an diesem Wochenende zur Welt kommt“, freut sich der athletische Allrounder auf seinen ersten Nachwuchs. Die Vaterfreuden sollen sich auch in einer Leistungssteigerung bei dem 32-Jährigen niederschlagen. Zuletzt fehlte der Nummer sechs bei seinen hauchdünnen Fünfsatzschlappen Fortune. Das soll sich nicht wiederholen, zumal Jonas Hansen für Fichtner kein unbekanntes Blatt ist. „Jonas hat sich beim Fußball einen Kreuzbandriss zugezogen und musste längere Zeit pausieren“, berichtete Fichtner, der bekanntermaßen selbst wegen einer Bänderverletzung vor zwei Jahren eine längere Auszeit nehmen musste. Jonas Hansen hat, gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Janis (23), Michael Kraft und Topmann Jan Wassermann, schon für den VfB Peine erfolgreich in der Landesliga gespielt. Beim TTV Seelze hat das ehemalige Peiner Quartett maßgeblich zum Aufschwung beigetragen. „Seelze hat eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Dabei ragen vier Spieler heraus. Zu ihnen zählen auch die Hansen-Brüder, Jan Wassermann und Nils Lohmann, die alle über hoch positive Bilanzen verfügen“, informierte Fichtner und fügte hinzu: „Trotzdem brauchen wir uns vor allem zuhause mit Rückendeckung unserer Fans nicht zu verstecken.“ Fichtner unterstrich ausdrücklich, dass seine Mannschaft auch während der dreiwöchigen Pause regelmäßig trainiert habe und alle Spieler gesund an Bord seien. „Von Corona ist glücklicherweise keiner aus unserer Abteilung betroffen“, so Fichtner zufrieden. Zum Aufgebot gehören neben Fichtner Patrick Lippe, Josef Rempe, Klaus Kotke, Pascal Preis und Mirko Quoll.