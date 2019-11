30 Punkte winken den kurz vor der Winterpause

Dass acht eigene Tore in nur einem einzigen Spiel der Fußball-Landesliga möglich wären, daran wollte Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt vor dem jüngsten Erfolg seiner Mannschaft nicht so recht glauben. Doch mit einem starken 8:1 bezwang der SV Lengede am vergangenen Wochenende den Konkurrenten...