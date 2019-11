Edemissen hält den Gast bei 55 Punkten

In Edemissen ist die Welt aktuell in Ordnung: Die Unterstützung der Fans ist da und die Ergebnisse der Basketballer stimmen auch. Nun gab es den dritten Sieg im dritten Bezirksoberliga-Spiel un-ter dem Neu-Trainer Rouven Wöhler, der freudig sagt: „In der Halle war es so laut, ich habe meine eigenen...