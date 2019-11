Walter macht Extraeinheiten in der Reserve

Im Gegensatz zur vergangenen Saison, in der die SG Zweidorf/Bortfeld großen Schwankungen ausgesetzt war, scheinen die Männer von Trainer Martin Kays in der Landesliga wieder in die Spur zurückgefunden zu haben. Nach sieben Spielen nehmen die Drachen mit 11:3 Zählern die Topposition ein. Vor einem...