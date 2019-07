VfL Woltorf vergibt zwei frühe Elfmeter

Gastgeber Arminia Vöhrum hat am Samstag bei der Peiner Stadtmeisterschaft den Einzug in das Viertelfinale geschafft. Der Bezirksliga-Absteiger gewann dabei gegen den SV Bosporus Peine verdient mit 3:1. In der nächsten Partie treffen die Vöhrumer dann auf Handorf. Im Duell der Kreisklassisten...