Sierße siegt zum Abschluss der Kreisliga

Bis auf die Meisterschaft – siehe nebenstehender Bericht – waren alle Entscheidungen in der Fußball-Kreisliga schon gefallen. Absteiger sind Schlusslicht Sierße-Wahle, das noch einmal einen Dreier einfuhr, und die freiwillig auf den Platz in der Liga verzichtende Vechelder Zweite, die in...