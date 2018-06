Lengeder Ü40 scheitert unglücklich

Der SV Eintracht TV Nordhorn hat in Cuxhaven die 14. Krombacher Ü40-Niedersachsenmeisterschaft gewonnen. In einem spannenden Finale gab es einen 5:3 (0:0)-Sieg nach Neunmeterschießen gegen TSV Fortuna Sachsenross. Weniger mit der Titelvergabe in Cuxhaven zu tun...