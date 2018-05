16 Teams spielen in der Endrunde

Die Punktspielsaison der Peiner Tischtennisspieler ist weitgehend beendet. Nur vereinzelt müssen noch Relegationsspiele ausgetragen werden. Beispielsweise kämpft das Herrenteam des VfL Woltorf am Samstagnachmittag noch um den Einzug in die Bezirksliga. Nicht nur das, denn ab 10 Uhr stehen sie in...