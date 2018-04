SVL will die Revanche

Vechelde. Ein interessantes Spiel bietet sich am heutigen Samstag um 12 Uhr auf dem Vechelder Rasenplatz. Denn zum Derby in der Landesliga der A-Junioren ist der Erzrivale SV Lengede zu Gast. Das Hinspiel gewannen Jannis Bornemann (in Weiß) und die Vechelder Arminia vor mehr als 50 Zuschauern verdient mit 3:0. Das will das Team von Jens Akkermann nicht auf sich sitzenlassen. Lengede liegt in der Tabelle sieben Zähler vor Vechelde. lev/Foto: Jörg Scheibe