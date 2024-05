Helmstedt. Die SG Esbeck/TVB Schöningen, Türk Gücü Helmstedt II und der FC Vatan Spor kassieren deutliche Niederlagen.

Zumindest bis Sonntag gibt es einen neuen Tabellenführer in der Fußball-Kreisliga: Der FC Schunter verdrängte am Mittwochabend durch einen 7:0-Erfolg im Nachholspiel bei Türk Gücü Helmstedt II den Helmstedter SV, der nun aber eine Partie weniger bestritten hat, von der Spitze.

FC Türk Gücü Helmstedt II – FC Schunter 0:7 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Schönfelder (50., 61.), 0:3 Koulibaly (65.), 0:4 Winter (72.), 0:5 Koulibaly (74.), 0:6 Winter (83.), 0:7 Schönfelder (85.).

In den ersten 45 Minuten habe es seine Mannschaft „extrem gut gemacht“, fand Türk Gücüs Trainer Besim Ibishi. „Wir haben defensiv gut gestanden, Schunter kam fast nur mit Distanzschüssen zum Abschluss.“ Zur Pause und zehn Minuten später musste Ibishi jedoch mit Lamin Daffeh und Dzheki Syuleyman zwei angeschlagene Leistungsträger auswechseln. „Wir haben etwas an Qualität und Struktur verloren und einige individuelle Fehler gemacht. Nach dem 0:3 gingen bei uns die Köpfe runter. Schunter hat es aber auch überragend gespielt“, erkannte Ibishi an.

SG Esbeck/TVB Schöningen – TSV Germania Helmstedt 1:6 (0:3). Tore: 0:1 Hofmann (18.), 0:2 Stolpe (21.), 0:3 Figielek (42.), 1:3 Lübbecke (54.), 1:4 Al Jassab (73.), 1:5 Ohlrogge (85.), 1:6 Saadou (90.).

Am Willen und Einsatz lag es nicht, für die personell arg gebeutelten Gastgeber gab es aber erneut nichts zu holen. „Schon in der ersten Halbzeit war es weitgehend ein Spiel auf ein Tor. Mit dem Führungstreffer haben wir das Spiel kontrolliert, im letzten Drittel des Feldes haben wir es aber einige Male nicht gut ausgespielt“, sagte Helmstedts Trainer Nils Schräder, der erneut im Tor aushalf und wenig zu tun bekam. „Die SG hat schon einige Schüsse abgegeben, aber kaum welche aufs Tor“, sagte Schräder, der sich freute, dass sein Team nach sechs sieglosen Spielen nun mal wieder einen Erfolg feiern konnte.

MTV Frellstedt – FC Vatan Spor Königslutter 5:2 (3:1). Tore: nicht gemeldet.

Zweimal gingen die Frellstedter per Strafstoß in Führung, zwischenzeitlich glich Vatan „gleich mit seinem ersten Abschluss“ aus, erklärte MTV-Coach Stefan Köhn. „Spielerisch war das heute nicht so gut von uns, kämpferisch war es dafür eine deutliche Steigerung gegenüber unserem letzten Auftritt.“ Weil die Gäste so kaum zu nennenswerten Offensivaktionen kamen, sei der Sieg seiner Elf am Ende auch völlig verdient gewesen.