Jerxheim. FC-Trainer Michael Veith ist nach der Pleite beim TSV Wendezelle mächtig sauer – allerdings nicht auf die eigenen Schützlinge.

Das war eine Reise nach dem Motto: außer Spesen nichts gewesen. Die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg verloren ihr Nachholspiel am Mittwochabend nach einigen Aufregern beim TSV Wendezelle mit 1:5 (1:3)...

Den ersten davon hatte es schon nach sechs Minuten gegeben. Bei einer Ecke kam ein Wendezeller Spieler nach einem Rempler zu Fall, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. „Alle, also auch die Wendezeller, haben sich verdutzt angeguckt, da keiner wusste, was los war“, monierte FCH-Trainer Michael Veith. Niclas Kamp war‘s egal, der nahm das Geschenk dankend an und traf zum 1:0 für die Peiner. Sechs Minuten später erhöhte Marcel Kamp nach einem weiteren Eckball. „Das haben die Wendezeller zwar gut gemacht, aber wir haben da auch nicht gut verteidigt“, haderte Veith.

Schrader bringt Heeseberg wieder ran, es folgen weitere Strafstöße

Die Heeseberger ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Nur zwei Minuten darauf sollten sie sich bereits zurückmelden. Nach einem Freistoß von Nico Lübbecke schoss Alexander Schrader ein – der Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit kassierte die Veith-Elf durch einen weiteren Elfmeter jedoch den dritten Gegentreffer des Abends. „Wieder so ein fragwürdiger Strafstoß gegen uns. Da soll ein Wendezeller festgehalten worden sein. Das ist schon grenzwertig“, fand der Gästecoach deutliche Worte.

Und nach dem Seitenwechsel sollte es noch dicker kommen. Auch das 1:4 aus FCH-Sicht durch Niclas Kamp fiel durch einen Strafstoß. „Das war schon krass. Wieder soll da ein Wendezeller gehalten worden sein“, sagte Veith. Beim Wendezeller 5:1 durch Hannes Kopitzki – erneut durch einen Strafstoß – soll Lübbecke zuvor mit der Hand ein Tor verhindert haben. Entsprechend sah der Spieler der Gäste auch noch die rote Karte. Zuvor war Niklas Gödde bereits mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

Veith: So etwas habe ich noch nie erlebt

„Immer, wenn wir im Spiel waren, gab es einen Strafstoß gegen uns. Das war schon ganz schön schwer zu verdauen. So etwas hatte ich, seitdem ich Trainer bin, noch nie erlebt“, nahm Veith kein Blatt vor den Mund. „Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Auch mit zwei Mann weniger hat sie nichts mehr zugelassen“, resümierte der FCH-Coach.

Tore: 1:0. N. Kamp (6./FE,) 2:0 M. Kamp (12.), 2:1 Schrader (14.), 3:1, 4:1 N. Kamp (45.+1/FE, 52./FE), 5:1 Kopitzki (82./FE).

Gelb-Rot: Gödde (55., FCH).

Rot: Lübbecke (80., FCH).

Am Sonntag (15 Uhr, Ingeleben) geht es dann für den FC schon weiter mit der Partie gegen Tabellenschlusslicht TSV Arminia Vöhrum.