Bahrdorf. Die Badmintonregion Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg ermittelt die Titelträger der Schüler und Jugendlichen in Bahrdorf.

In der Bahrdorfer Lapau-Halle ermittelte nun der Badminton-Nachwuchs der Region Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg seine neuen Titelträger. Über zwei Tage fanden die Regionsmeisterschaften der Schüler und Jugendlichen statt, denen vor allem zwei Vereine, darunter der BV Drömling, ihren Stempel aufdrückten.

Uwe Latussek, Vorsitzender des ausrichtenden BV Drömling, freute sich besonders darüber, dass die Teilnehmerzahl des Vorjahres um 50 Prozent höher ausfiel. 60 Spielerinnen und Spielern dokumentieren das wachsende Interesse am Badmintonsport und die gute Jugendarbeit in den Vereinen. Der Regionspokal für die meisten gemeldeten Teilnehmer ging mit 25 Meldungen an den BV Gifhorn.

Nach vielen packenden Matches standen in sechs Altersstufen die Siegerinnen und Sieger im Einzel, Doppel und Mixed fest. Über jeweils zwei Titel durften sich Mira Grünewald, Anthea Boutkov und Marlon Marossek vom BV Drömling sowie Jonna-Marie Schulz von der TSG Königslutter freuen. Hier alle Siegerinnen und Sieger im Überblick:

Mädchen-/Dameneinzel:

U11: Mira Grünewald (BV Drömling)

U13: Anthea Boutkov (BV Drömling)

U15: Hannah Hartmann (BV Gifhorn)

U17: Jonna-Marie Schulz (TSG Königslutter)

U19: Stefanie Scheller (BV Gifhorn)

U22: Diana Macht (BV Gifhorn)

Jungen-/Herreneinzel:

U11: Emil Krüger (BV Gifhorn)

U13: Klaas-Oliver Schulz (TSG Königslutter)

U15: Nik Barrabas (BV Gifhorn)

U17: Moritz Leipold (BV Gifhorn)

U22: Zoe Stadtaus (TSV Meine)

Mixed:

U11: Anton Hödl/Mira Grünewald (BV Drömling)

U13: Marlon Marossek/Anthea Boutkov (BV Drömling)

U15: Maxim Gebauer/Hannah Hartmann (BV Gifhorn)

U17: Nik Barrabas/Luise Flagge (BV Gifhorn)

U19: Moritz Leipold/Stefanie Scheller (BV Gifhorn)

U22: Zoe Stadtaus/Lina Gottwald (TSV Meine)

Mädchen-/Damendoppel:

U11: Samira Palazzo/Maylin Winkens (BV Drömling)

U17: Laura Meyer/Jonna-Marie Schulz (TSG Königslutter)

U19: Johanna Düfer/Stefanie Scheller (BV Gifhorn)

U22: Belena Brandes/Lina Gottwald (TSV Meine)

Jungendoppel:

U11: Bjarne Kranig/Emil Krüger (BV Gifhorn)

U13: Adrian Kranig/Marlon Marossek (BV Gifhorn/BV Drömling)

U17: Maxim Gebauer/Moritz Leipold (BV Gifhorn)

„Das gesamte Wochenende war ein voller Erfolg. Ein besonderer Dank geht an den BV Drömling für die gute Organisation des Turniers“, kommentierte Tim-Oliver Schulz von der Badmintonregion. „Wir freuen uns bereits auf die nächste Auflage dieses Events.“

