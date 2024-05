Helmstedt. Bei der Bohle-Bezirksmeisterschaft zeigen sich die Kegler des KSV von ihrer besten Seite und kehren mit guten Ergebnissen nach Hause.

Mit einer verhältnisweise kleinen Gruppe traten die Kegler des KSV Helmstedt zu den diesjährigen Bohle-Bezirksmeisterschaften in Goslar an. Die Ausbeute konnte sich dennoch mehr als sehen lassen: Die Helmstedter Starter sicherten sich gleich zwei Titel und zudem mehrere Qualifikationen zur Landesmeisterschaft, die in diesem Jahr in Cuxhaven ausgetragen wird.

Nach zahlreichen Erfolgen im Jugendbereich lief es für Maleen Kraul nun auch in der U23 nahezu perfekt. Mit 884 Holz setzte sie sich gegen ihre Vereinskameradin Valerie Paltschikow (856) durch und feierte den Bezirksmeistertitel. Zudem haben sich beide Helmstedterinnen für die Landesmeisterschaft qualifiziert.

Maleen Kraul gewann in der U23. © Verein | Verein

Spannende Matches lieferten sich auch die Männer. Bei den Herren A schaffte es der Helmstedter Siegfried Kruschke mit 857 Holz auf den dritten Platz, auch er qualifizierte sich somit für die Landesmeisterschaft. Den Titel holte sich derweil Thorsten Mende vom KV Goslar. Bei den Herren B bekam es Gerhard Otto mit starken Gegnern zu tun. Der KSV-Kegler erreichte letztendlich 842 Holz und wurde somit Achter.

Heim feiert unerwarteten Titelgewinn

Bei den Herren waren gleich zwei Helmstedter Kegelsportler dabei: Für Benjamin Keipert war es der erste Auftritt überhaupt bei einer Bohle-Bezirksmeisterschaft. Mit ordentlichen 827 Holz schloss er auf den Wettbewerb auf dem elften Platz ab. Für eine Überraschung sorgte derweil Michael Heim: Er setzte sich gegen einige erfahrene Verbandsliga-Spieler durch und feierte mit starken 906 Holz die etwas unterwartete Meisterschaft.

Neben den Einzelwettbewerben standen auch die Paarkämpfe bei der Bezirksmeisterschaft an. Bei den Herren war der KSV Helmstedt mit Benjamin Keipert und Siegfried Kruschke vertreten. Mit 863 Holz haben sie das Treppchen nur um vier Punkte verpasst, sie mussten sich letztendlich mit dem fünften Platz zufriedengeben. Im Mixed-Paarkampf spielte Kruschke an der Seite von Maleen Kraul. Das Helmstedter Duo zeigte einen guten Auftritt und sicherte sich Bronze (872 Holz). Somit haben sie sich auch für die Landeswettkämpfe in Cuxhaven qualifiziert.

r.