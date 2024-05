Helmstedt. Von der Landesliga bis zur 1. Kreisklasse können die Partien am Mittwoch und Donnerstag vor allem für Bewegung am Tabellenende sorgen.

Vier Fußball-Ligen, eine Gemeinsamkeit: Unter der Woche stehen von der Landesliga bis zur 1. Kreisklasse weitere Nachholspiele auf dem Programm, in denen die Blicke vor allem auf die Abstiegszone gerichtet sind. Hier gibt‘s den Überblick zu allen Wochentagspielen.

Landesliga

FC Türk Gücü Helmstedt – TSC Vahdet Braunschweig (Do., 15 Uhr). Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen haben sich die Helmstedter wieder an die Nichtabstiegsplätze herangekämpft – und das trotz arger Personalsorgen und der hohen Belastung durch die Englischen Wochen. Seit dem 21. April spielt Türk Gücü durchweg im Sonntag-Mittwoch-Rhythmus. „Es sind wichtige Wochen. Man muss es den Jungs wirklich hoch anrechnen, wie sie das aktuell durchziehen“, betont Trainer René Cassel.

Als Belohnung soll nun aus der Mini-Serie einfach eine ausgewachsene Erfolgsserie werden – durch einen weiteren Sieg gegen jenes Team, das aktuell mit vier Punkten mehr auf dem letzten Nichtabstiegsplatz steht. Erst vor anderthalb Wochen standen sich beide Mannschaften in Braunschweig gegenüber, Türk Gücü setzte sich mit 1:0 durch. Der Siegtorschütze wird diesmal allerdings nicht dabei sein: Für Jawid Haidari, der erneut einen Ermüdungsbruch im Fuß erlitten hat, ist die Saison gelaufen. Ein schnelles Wiedersehen gibt es für die Helmstedter derweil nicht nur mit der Mannschaft des TSC Vahdet, sondern auch mit ihrem früheren Trainer Fatih Özmezarci, der die Braunschweiger just vor dem Hinspiel übernommen hatte.

Bezirksliga 2

FSV Schöningen II – FC Rautheim (Mi., 18.45 Uhr). Für die FSV-Reserve ist die Zeit des Reisens für diese Saison vorbei. Die noch ausstehenden vier Partien steigen allesamt in Schöningen. Hinsichtlich der Punkte und der Platzierung „müssen wir einfach noch so viel herausholen wie möglich – und dann schauen wir, wofür es am Ende reicht. Zu verlieren haben wir jetzt nichts mehr“, sagt Trainer Christopher Peine angesichts der fünf Punkte Rückstand auf den letzten Nichtabstiegsplatz. Trotz der tabellarischen Situation betont er: „Wir haben in den letzten Wochen sehr viel investiert. Ich bin stolz darauf, dass die Jungs alles geben und wir als Team noch enger zusammengerückt sind.“

TSV Wendezelle – FC Heeseberg (Mi., 19 Uhr). Während sich die Gastgeber mit dem 2:1-Erfolg über Schöningens „Zweite“ am Sonntag ein Sechs-Punkte-Polster zur Abstiegszone verschafft haben, schwächelt der FCH zurzeit. Nach zwei Niederlagen in Folge ist die letzte Meisterschaftshoffnung erloschen. „Wir haben noch vier Spiele – und die wollen wir gewinnen, damit wir wenigstens Dritter bleiben“, gibt Heesebergs Coach Michael Veith vor.

Die für Himmelfahrt (11 Uhr) angesetzte – und für den Abstiegskampf hochbrisante – Partie zwischen der SV Lauingen Bornum und der FT Braunschweig II soll verlegt werden, informiert SV-Trainer Marcel Schoolmann. Kein Problem, da beide Teams ansonsten keine Wochentagsspiele mehr im Plan stehen haben.

Kreisliga

FC Türk Gücü Helmstedt II – FC Schunter (Mi., 18.30 Uhr). Nach dem wichtigen 1:0-Erfolg über Schlusslicht Vatan Spor Königslutter „können wir deutlich entspannter in die Partie gegen Schunter gehen“, sagt Besim Ibishi, Spielertrainer der abstiegsbedrohten Türk-Gücü-Reserve. „Das ist auch nicht der Gegner, gegen den wir punkten müssen.“

SG Esbeck/TVB Schöningen – TSV Germania Helmstedt (Mi., 19 Uhr). Das Verletzungspech trägt eine Hauptschuld daran, dass die SG nur noch Vorletzter ist. Zehn Spieler fallen aufgrund schwerwiegender Verletzungen aus. Denen wollen die verbleibenden Spieler mit einem Foto „unsere besten Wünsche schicken und ihnen damit auch zeigen, dass sie nach wie vor ein wichtiger Teil unserer Mannschaft sind, auch wenn sie uns auf dem Platz gerade nicht helfen können“, erklärt Spielertrainer Christoph Peggau.

Die SG Esbeck/TVB Schöningen hat zahlreiche Langzeitverletzte zu beklagen – und schickt ihnen auf diesem Wege ihre Genesungswünsche. © Verein | Privat

MTV Frellstedt – FC Vatan Spor Königslutter (Do., 13 Uhr). Während es für die Frellstedter nur noch um einen möglichst positiven Saisonausklang geht, steigt bei den Gästen der Druck. Nach dem 0:1 bei Türk Gücü II haben die Lutteraner bereits vier Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.

1. Kreisklasse

STV Holzland – FC Nordkreis II (Do., 11 Uhr, in Klein Sisbeck). Erster gegen Letzter – die Ausgangslage ist klar. Holt der STV den zu erwartenden Sieg, könnte er schon mit einem Remis gegen den MTV Sunstedt am Sonntag den Aufstieg perfekt machen. Nordkreis II braucht derweil jeden Zähler für den Klassenerhalt.