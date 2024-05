Schöningen. Die FSV-Reserve kann sich für ihre gute Leistung nicht belohnen und hängt weiter tief in der Abstiegszone fest.

Jetzt wird‘s wirklich eng: Nach dem 1:2 bei der SV Lauingen Bornum am Mittwoch musste sich die FSV Schöningen II am Sonntag auch im Gastspiel beim TSV Wendezelle mit 1:2 (1:2) geschlagen geben. Der Rückstand der FSV-Reserve auf den letzten Nichtabstiegsplatz in der Fußball-Bezirksliga 2 beträgt weiterhin fünf Punkte – bei allerdings nur noch vier ausstehenden Spielen.

Einen Vorwurf konnte Trainer Christopher Peine seiner Elf erneut nicht machen. „Ich hatte vor dem Spiel schon etwas die Befürchtung, dass nach dem Dämpfer in Lauingen die Spannung nicht ganz da sein würde. Aber wir haben ganz gut ins Spiel gefunden“, berichtete er. Einen Freistoß von Lennard Krones klärte die TSV-Abwehr nicht resolut genug, Timo Wyrembeck zog aus knapp 20 Metern einfach mal ab und traf zur frühen Gästeführung (4. Minute).

Diese hielt aber nicht lange. Vier Minuten später führte ein Ballverlust im Mittelfeld zum Ausgleich. Wendezelles Felix Schulz schob den Ball nach einer Flanke gegen die Laufrichtung von Matti Riedel im Schöninger Kasten. „Wir haben aber weiter recht offensiv agiert“, sagte Peine. Torjäger Christopher Münch verpasste wenig später nur ganz knapp die erneute FSV-Führung. Kurz vor dem Pausentee lagen dann Glück und Unglück für die Speerstädter ganz dicht beieinander: Ein Schuss von Niclas Kamp klatschte gegen die Latte – von dort aus aber genau vor die Füße von Dominik Breitsohl, dem früheren Torjäger der TB Wendhausen, der das 2:1 für den TSV markierte.

Im zweiten Durchgang war Wendezelle dann vorrangig nach Ecken gefährlich, bei den Gästen erwies sich Luca Ademeit als belebendes Element. Er leitete sehenswert die beste FSV-Chance des zweiten Abschnitts ein, Jonas Diefenbach setzte den Ball aber knapp über das Tor. Zum Ende hin musste die FSV dann notgedrungen aufmachen und kassierte bei einem Konter noch einen Elfmeterpfiff. Riedel parierte zwar gegen Niclas Kamp, kurz darauf war aber Schluss. „Es war wirklich schade. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, befand Peine.

Tore 0:1 Wyrembeck (4.), 1:1 Schulz (8.), 2:1 Breitsohl (45.).