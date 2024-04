Helmstedt. Die SG Offleben/Büddenstedt feiert gegen Heeseberg II ihren zweiten Sieg in Serie. Nordkreis II rutscht unter den Strich.

Wenig Bewegung in der oberen Tabellenhälfte, dafür ging es im Keller der 1. Fußball-Kreisklasse heiß her: Mit dem TSV Grasleben, dem Meinkoter SV und der SG Offleben/Büddenstedt feierten gleich drei gegen den Abstieg kämpfende Teams wichtige Siege.

SG Offleben/Büddenstedt – FC Heeseberg II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Strümpel (34.).

Nach dem 3:1-Sieg über Meinkot in der Vorwoche legte die SG nun mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Heesebergs Reserve nach. „Das sind sechs überlebenswichtige Punkte“, meinte Coach Florian Achilles, der an der Seitenlinie auf seinen Bruder Jan (Trainer des FCH II) traf. „Er darf sich jetzt ein, zwei Tage etwas anhören“, scherzte der SG-Teamchef, der mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden war. „Von den Chancen her war es ausgeglichen, aber wir waren richtig gut in den Zweikämpfen, haben fast jeden gewonnen.“

Dank des vierten Saisonsiegs hat sein Team nun die Abstiegsränge verlassen. „Das soll auch bis zum Saisonende so bleiben“, sagte Florian Achilles, der zum Saisonende sein Traineramt bei der SG niederlegen wird. „Ich hatte mit dem Vorstand ein längeres Gespräch und die Mannschaft vergangene Woche informiert. Ich glaube, dass ihr ein neuer Impuls ganz gut tun wird. Natürlich möchte ich mich mit dem Klassenerhalt verabschieden.“

FC Schunter II – TSV Grasleben 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Mücke (65.), 0:2 Schräder (73.), 1:2 Boukerma (79.).

TSV Danndorf II – MTV Sunstedt 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Reichelt (13.), 1:1 Schulz (30.) 2:1 Frey (53.), 3:1 Sonderhoff (72.).

SG Lapautal – SpVg Süpplingen 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Runkehl (3.).

TuS Beienrode – TSV Barmke 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Kolodin (3.), 1:1 Poley (8.).

FSV Schöningen III – Meinkoter SV 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Busch (32.), 0:2 R. Müller (90.).

Lange Zeit zum Verschnaufen gibt es nun nicht, denn am Mittwoch steht ein Nachholspieltag mit sechs Partien an. Besonders spannend wird ab 16 Uhr nach Barmke geblickt, wenn der TSV den MTV Sunstedt empfängt. „Wir wollen Sunstedt die letzte Aufstiegshoffnung rauben“, stellt Barmkes Trainer Rudi Sorge klar. „Allerdings müssen wir uns im Vergleich zu Sonntag steigern, sonst gibt es vier, fünf Gegentore.“

wit