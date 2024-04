Vechelde. Die Arminia verliert mit 1:3. Weil auch die übrigen Verfolger alle punkten, schmilzt Vecheldes Polster zur Abstiegszone auf zwei Punkte.

Und plötzlich ist die Luft im Abstiegskampf wieder ganz dünn: Nachdem er zuletzt sieben Punkten aus vier Spielen geholt hatte, verlor der Fußball-Bezirksligist SV Arminia Vechelde am Sonntag mit 1:3 (0:1) bei der FSV Schöningen II, einem seiner direkten Konkurrenten. Weil auch die SV Lauingen Bornum beim 3:0 in Schwicheldt erfolgreich war, schrumpfte Vecheldes Vorsprung auf die Abstiegszone auf zwei Zähler.

In der Anfangsphase waren die Hausherren das aktivere Team. Nachdem sie aus dem Gewühl heraus noch nicht erfolgreich gewesen waren, gingen die Schöninger kurz darauf durch einen strammen Schuss von Marcel Kasten mit 1:0 in Führung (15. Minute). Danach tauchten auch die Vechelder einige Male um den und im Sechzehner des Gegners auf. Klare Abschlüsse waren zwar selten, bei einem Schuss vom rechten Strafraum-Eck konnte FSV-Torwart Philipp Nabel allerdings nur mit einer Glanzparade den Ausgleich verhindern.

In der Folge kam gehörig Unruhe auf, auf dem Platz störten viele Fouls den Spielfluss und von außen gab es viel Gesprächsbedarf mit dem Schiedsrichter. Darunter litt das Spiel merklich. Erst in der zweiten Halbzeit nahm es wieder etwas an Fahrt auf – zunächst aber nicht im Sinne der Gäste. Die Schöninger nutzten einen individuellen Fehler, um auf 2:0 zu erhöhen. Die Arminia schlug aber zurück, als sie einen Freistoß schnell ausführte und Len-Bennet Rüsing die folgende Flanke zum 1:2 einköpfte.

Vor allem über Umschaltmomente kamen die Vechelder noch zu Chancen auf den Ausgleich. Dann jedoch hebelte die FSV-Reserve mit einem Steckpass die Arminia-Defensive aus und sorgte für den 3:1-Endstand. Bereits am Mittwoch (15 Uhr) kann das Team von Trainer Dennis Pasemann aber wieder einen Schritt in die richtige Richtung machen. Dann ist der FC Rautheim zu Gast in Vechelde.

Tore: 1:0 Kasten (15.), 2:0 Münch (50.), 2:1 Rüsing (52.), 3:1 Diefenbach (80.).

jse