Helmstedt. Schöningens Reserve und die SV Lauingen Bornum fahren wichtige „Dreier“ gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf ein.

Weil der BSC Acosta erstmals in diesem Jahr Federn ließ (0:0 beim VfL Leiferde), hätte der FC Heeseberg den Druck auf den Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga 2 noch mal erhöhen können. Jedoch kam der Staffelzweite beim MTV Hondelage nur zu einem 1:1. Freude herrschte indes bei den beiden Kellerkindern aus dem Kreis Helmstedt: Sowohl die FSV Schöningen II als auch die SV Lauingen Bornum punkteten dreifach.

MTV Hondelage – FC Heeseberg 1:1 (1:1). 0:1 Schrader (20./FE), 1:1 Behre (26.).

Der FCH kehrte zwar nicht mit dem erhofften Sieg aus Braunschweigs zurück, blieb aber auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen. Nachdem Jens-Olaf Rick im Hondelager Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht wurde, nutzte Alexander Schrader die sich ihm bietende Chance zur Gästeführung. Die blau-gelbe Freude hielt jedoch nicht lange an – nur sechs Minuten später traf Luis-Miguel Behre für den MTV zum Ausgleich.

Im weiteren Verlauf hatten beide Mannschaften noch gute Möglichkeiten. Die Gastgeber scheiterten mehrfach am hervorragend reagierenden FC-Keeper Malte Waldau, trotz einer Schlussoffensive gelang allerdings auch den Heesebergern der erhoffte Siegtreffer nicht mehr. „Beide Teams hätten auch als Sieger vom Platz gehen können, insofern ist das 1:1 über die 90 Minuten gesehen sicher ein gerechtes Ergebnis“, urteilte Heesebergs Coach Michael Veith.

FSV Schöningen II – SV Arminia Vechelde 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Kasten (15.), 2:0 Münch (50.), 2:1 Rüsing (52.), 3:1 Diefenbach (80.).

Die FSV fand gut in die Partie und ergriff gegen die tief stehenden Gäste die Initiative. Nachdem es aus dem Gewühl heraus noch nicht geklappt hatte, bediente Ammar Amar den im Rückraum stehenden Marcel Kasten, der mit einem satten Schuss zur Führung traf. „Danach hatte Vechelde ein paar Halbchancen“, berichtete Schöningens Coach Christopher Peine. Einen Schuss vom rechten Sechzehner-Eck parierte Philipp Nabel im FSV-Tor sehenswert. „Leider verlor der Schiedsrichter dann seine Linie, es gab viele Fouls und Diskussionen“, sagte Peine. Torchancen blieben hingegen aus.

In der 50. Minute lief Lennard Pape hoch an, eroberte per Grätsche den Ball von einem Vechelder Innenverteidiger. Christopher Münch nahm die Kugel mit, umkurvte den Torwart und stellte auf 2:0. Anschließend führte die Arminia einen Freistoß schnell aus, die Schöninger Hintermannschaft verlor die Zuordnung und konnte den Anschlusstreffer nicht mehr verhindern. „Danach hatte Vechelde ein paar Konter, wir vereinzelte Abschlüsse“, beschrieb Peine. Eine Kombination zweier Talente führte dann zur Entscheidung: Selim Karim Sabit bediente Jonas Diefenbach mustergültig, der lupfte den Ball cool über Arminias Schlussmann hinweg ins Netz.

TSV RW Schwicheldt – SV Lauingen Bornum 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Houschka (22., 37./FE), 0:3 Frohbart (63.).

„Wir wussten, dass wir den Abstiegskampf annehmen müssen – und das heute war eine echte Charakterleistung, Respekt an meine Mannschaft“, sagte „LaBo“-Coach Marcel Schoolmann erfreut und berichtete: „Es gab auf beiden Seiten recht viele Torchancen, wir hatten aber deutlich mehr von höherer Qualität.“ Zunächst köpfte Kevin Houschka nach einer von Lennart Kammel „perfekt getretenen Freistoßflanke“ den Ball über den Innenpfosten zum 1:0 ein. Eine Viertelstunde später machte Houschka nach einem Foul an Johannes Weihe vom Elfmeterpunkt aus seinen Doppelpack perfekt.

Im zweiten Durchgang belohnte sich Joscha Frohbart für seine gute Leistung und sorgte für die Vorentscheidung. Schwicheldt ließ seine Möglichkeiten hingegen allesamt aus – inklusive eines Elfmeters, den Onur Bacaksiz über das Gehäuse setzte. „Endlich konnte ich die erste Zu-null-Kiste springen lassen. Die habe ich allerdings auch schon seit dem ersten Spieltag im Auto herumgefahren“, scherzte Schoolmann anschließend.