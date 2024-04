Schöningen. Die FSV bleibt in der Oberliga zum dritten Mal in Folge ungeschlagen, muss sich aber bei ihrem Torwart Niclas Edelmann bedanken.

Der hinsichtlich des Klassenerhalts womöglich schon vorentscheidende Sieg wurde es nicht für die FSV Schöningen, immerhin baute der Fußball-Oberligist aber seine Serie an ungeschlagenen Spielen aus. Nach dem 1:1 (1:1) zwischen dem SV Ramlingen-Ehlershausen und der FSV am Samstag waren sich fast alle einig: Es war sicher kein hochklassiges, dafür aber ein von der ersten bis zur letzten Minute spannendes Duell.

Keeper Edelmann bewahrt FSV vor frühem Rückstand

Die stark abstiegsgefährdeten Gastgeber bliesen sofort zum Angriff, während die an diesem Tag von Eduard Spissak betreuten Schöninger mit dem ungewohnt kleinen Platz zunächst überhaupt nicht zurecht kamen. Als sich für Ramlingens Michael Owusu die erste Torchance ergab, war die Abwehr der FSV noch nicht richtig sortiert, Torwart Niclas Edelmann dafür aber schon hellwach. Er parierte den strammen Schuss. Kurz darauf blieb er auch im Eins-gegen-Eins gegen Ayhan Cankor Sieger.

Dann endlich hatten sich die Elmstädter gefangen und setzten ihrerseits erste offensive Impulse. Nach einer Flanke von Nils Bremer und der Verlängerung durch Tom-Luca Winter zog Christian Beck sofort ab, zielte allerdings etwas zu hoch. In der Folge ging es hin und her. Ein Gewaltschuss von Beck wurde gerade noch abgeblockt, ehe es auf der Gegenseite zum Zweikampf zwischen Schöningens Lucas Arnold und Ayhan Cankor kam. Der Ramlinger zog in den Strafraum, Arnold grätschte, Cankor fiel – Elfmeter! Jan-Ove Edeling blieb vom Punkt aus cool und brachte die Hausherren in Führung (22.).

Schöninger treffen dreimal – dürfen aber nur einmal jubeln

Dann jubelten die Gäste, als die Kugel im Ramlinger Netz zappelte, der Unparteiische hatte zuvor aber ein Schöninger Foul gesehen. In den folgenden Minuten musste Edelmann noch zweimal sein Können beweisen, um den zweiten Gegentreffer zu verhindern. Stattdessen klingelte es dann doch auf der Gegenseite, als Daniel Reiche nach einer Bremer-Ecke zum 1:1 einköpfte (43.).

Im zweiten Durchgang war Reiche noch einmal per Kopf zur Stelle (69.), doch erneut verwehrte der Schiedsrichter dem Treffer wegen eines vermeintlichen Fouls die Anerkennung. Es passte ins Bild der immer hektischer werdenden Partie, in der sich die Abspielfehler häuften. Schöningens Torwart stand noch mehrere Male im Mittelpunkt, doch Edelmann hielt nun seinen Kasten sauber. Die letzte große Möglichkeit auf den Ramlinger Sieg versemmelte schließlich Owusu, wodurch es beim, so Eduard Spissak, „insgesamt gerechten Unentschieden“ blieb.

FSV: Edelmann – Bremer, Behling, Reiche, Arnold – Skoda, Lutz (87. Üzümcü) – Bode (61. Kohl), Amin, Winter (79. Evers) – Beck.

Tore: 1:0 Edeling (22./FE), 1:1 Reiche (43.).