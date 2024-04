Schöningen. Die als Verbandsliga-Aufsteiger feststehende HG Elm raubt dem Derby-Rivalen mit dem 31:27-Heimsieg die Hoffnung auf die Relegation.

Sie benötigten zehn Minuten Anlaufzeit, doch danach wurde das letzte Saisonheimspiel für die Landesliga-Handballer der HG Elm gegen den HSV Warberg/Lelm II zu einem regelrechten Schaulaufen – zumindest bis zur 45. Minute. Zu diesem Zeitpunkt war beim Stand von 26:17 für die Hausherren nur noch die Frage über die Höhe des Erfolgs offen. Am Ende siegte die als einer der sechs Verbandsliga-Aufsteiger feststehende HG „nur“ mit 31:27 (19:12), die leisen Hoffnungen der Warberger Reserve auf den Aufstiegs-Relegationsplatz 7 waren dahin.

Philipp Nabel hält die Abwehr zusammen, Dennis Rokitta den Kasten sauber

Doch der Reihe nach: In der 38. Minute hatten die HG-Handballer beim 24:14 zum einzigen Mal zehn Tore zwischen sich und ihren Derby-Rivalen gelegt. Die von Philipp Nabel organisierte Defensive ließ den Warbergern bis dahin kaum Platz zur Entfaltung. Und nach Ballgewinnen ging bei der HG im Umschaltspiel die Post ab. „Wir haben viele einfache Tore über die erste Welle erzielt“, berichtete HG-Coach Christoph Geis. Marvin Schenke, Co-Trainer des HSV, sagte es so: „Wir haben den Elmern zu viele freie Räume überlassen.“ Das ließ sich am Ergebnis ablesen. Zur Pause lag die HG mit sieben Toren vorne.

Ab Minute 45 kehrte der Schlendrian ein ins Elm-Spiel. „Wir haben uns etliche leichte Fehler geleistet“, erzählte Geis. Der Vorsprung schmolz, vier Minuten vor dem Ende war aus dem Schaulaufen eine Zitterpartie geworden. Warberg/Lelm II hatte auf 25:27 verkürzt. Den Gästen rannte jedoch die Zeit davon, die HG schaukelte den Vorsprung über die Zeit.

Kabinenparty, Partyzelt, Foto-Collage – HG Elm in Feierlaune

Nach einer kurzen Kabinen-Party endete der Abend für die HG-Handballer im Partyzelt neben der Sporthalle. Für Christoph Geis, der die Mannschaft im vergangenen Oktober mit dem Ziel Verbandsliga-Aufstieg als Nachfolger von Andreas Simon übernommen hatte, gab es als Dankeschön für die erfolgreiche Mission eine Collage mit allen Team-Jubelfotos, die nach jedem Saisonsieg entstanden waren.

HG Elm: Meyer, Rokitta – Maack 3, Tirna 2, Kaufmann, Nabel 4, Gerloff 8, K. Vahldiek 1, J.-H. Vahldiek 9, Binner, Larsen 1, Scheller 2, Bäumler 1, Behrens.

HSV II: Krüger-Idecke, Kroll – Karwacki 2, Müller 1, Feiler 1, Matschulla 8, Ernst, N. Pissarczyk 2, Kalisch 8, J. Gronde 4, Rustenbach, Motzko 1.