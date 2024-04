Helmstedt. Die drei Jungen-19-Teams spielen eine überaus erfolgreiche Saison. Der Verein stellt zudem drei Einzel- und vier Doppel-Kreismeister.

Wieder einmal kann die Jugend der Tischtennis-Abteilung im TSV Germania Helmstedt eine erfolgreiche Saisonbilanz ziehen. Im Punktspielbetrieb sowie bei den Kreismeisterschaften feierte der TSVG-Nachwuchs beachtliche Erfolg, über die sich besonders Jugendleiter Christian Pfeiler, die Trainer Wolfgang Ellinger und Norbert Rogoll sowie Betreuer Thomas Loose freuen.

Erste und zweite Mannschaft der Jungen 19 holen Staffelsiege

Die erste Mannschaft der Jungen 19 hatte sich im Herbst mit 14:0 Punkten den Staffelsieg in der Bezirksklasse Nord und damit den Aufstieg in die Bezirksliga gesichert. In dieser belegte sie im Frühjahr mit 10:6 Punkten einen guten vierten Platz. Im Einzel verbuchte Oleksandr Kocherha mit 6:6 die beste Bilanz, stark war das Helmstedter Jungen-Team, für das auch Jakob Hoffmann, Henrik Martin Lange, Luis Blaschke, Niklas Kwast und Frederik Rosenmüller spielten, vor allem aber in den Doppeln (8:4).

In der Kreisliga Jungen 19 setzte sich die „Zweite“ des TSV Germania souverän mit 12:0 Punkten durch, wobei Niklas Kwast in den Einzeln ungeschlagen blieb (11:0). In den Doppeln gab es für den Staffelmeister zehn Siege und nur eine Niederlage. Neben Kwast kamen Ben Heitmann, Niklas Grzesinski, Vincent Müller, Leon Wende, Florian Dettlaff, Mykola Kocherha, Arne Klockmann, Otto Ameis und Oliver Sprangel zum Einsatz.

Platz 2 in der Kreisliga ging an die dritte Mannschaft des TSVG (8:4 Punkte), die sich ebenfalls besonders stark in den Doppeln zeigte (8:2). Die beste Einzel-Bilanz erreichte Otto Ameis (6:1), für das Team spielten außerdem Leon Wende, Florian Dettlaff, Mykola Kocherha, Arne Klockmann und Oliver Sprangel.

TSV Germania stellt sieben Jugend-Kreismeister

Zudem sammelten die Helmstedter Talente bei den Kreismeisterschaften in Grasleben drei Titel im Einzel: Mykola Kocherha triumphierte bei den Jungen 11, Otto Ameis bei den Jungen 13 und Oleksandr Kocherha bei den Jungen 15, wo mit Niklas Kwast und Ben Heitmann zwei Vereinskameraden auf den Plätzen folgten. Henrik Martin Lange wurde Vize-Kreismeister der Jungen 19.

Im Doppel gab es sogar vier Titel für den TSV Germania. Mykola Kocherha (mit Spielpartner vom TSV Lauingen/Jungen 11), Otto Ameis/Leon Wende (Jungen 13), Ben Heitmann/Niklas Kwast (Jungen 15) sowie Henrik Martin Lange/Oleksandr Kocherha (Jungen 19) setzten sich in ihren Altersklassen durch.

r.