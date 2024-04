Helmstedt. Im Rahmen des 26. Helmstedter Stadtlaufs am Samstag finden erneut die Bezirksmeisterschaften im Straßenlauf über 5 und 10 Kilometer statt.

Er ist und bleibt ein Magnet für Laufbegeisterte, aber auch für Zuschauer: Der Helmstedter Stadtlauf „Rund um die Wälle“ geht an diesem Samstag in seine 26. Auflage. Das Teilnehmerfeld platzt fast aus allen Nähten, neben dem mit sechs verschiedenen Läufen sportlich erneut umfangreichen Programm bieten der veranstaltende SV Emmerstedt, das Walllauf-Team und ihre Partner auch abseits der Strecken einiges an.

Zum Meldeschluss ist das Teilnehmerfeld auch restlos ausgebucht

Zwischenzeitlich hätten sie und ihre Mitstreiter vom Orga-Team ihren Augen kaum trauen können, berichtet Katja Weber-Diedrich, Vorsitzende des SVE. „Aber die Anmeldungen nahmen einfach kein Ende. Als der Meldeschluss erreicht war, waren alle Disziplinen dann auch ausgebucht.“ Knapp 900 Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen werden am Samstag von der Schillerstraße aus auf die verschiedenen Strecken gehen.

Für viele von ihnen geht es vor allem um den Spaß an der Sache, für andere geht es sogar um Titel. Denn auch dieses Mal werden wieder die Bezirksmeisterschaften im 5- und 10-Kilometer Straßenlauf im Rahmen des Walllaufs ausgetragen – eine Tatsache, über die sich der SV Emmerstedt, der als kleiner Ortsteilsverein die Großveranstaltung seit Jahrzehnten ausrichtet, besonders freut. Schließlich beweist die Treue des NLV-Bezirks Braunschweig, wie beliebt der mit vielen Steigungen gespickte Lauf auf der denkmalgeschützten Wallanlage bei den Aktiven aus der Region und vereinzelt sogar aus dem Ausland ist.

Nicht nur auf der Strecke wird Action geboten

Die Flut an Anmeldungen machte nun sogar zusätzliche Transponder erforderlich. Die Stiftung „Zukunft Sport“ des Kreisssportbundes (KSB) Helmstedt war sofort zur Stelle und half dem SV Emmerstedt bei der Anschaffung. Unterstützung erfahren die Organisatoren auch hinsichtlich der Angebote abseits der Wettbewerbe. „Zur Verpflegung der Gäste und Teilnehmenden wird wieder ein Catering angeboten, das die Lohenschänke Emmerstedt und das 380° Catering Barmke beisteuern“, erklärt Weber-Diedrich. Für zusätzliche Unterhaltung sorgen einige Sponsoren mit einer kleinen Sport- und Spielmesse in der Schillerstraße.

Der erste Startschuss für die Aktiven gilt wieder den Jüngsten: Um 14.30 Uhr wird der EEW-Kids-Run für all diejenigen gestartet, die noch nicht alt genug sind, um eine ganze Runde von 2,5 Kilometern um die Wälle mitmachen zu können. Sie laufen ohne Zeitmessung, jeder Finisher erhält eine Medaille. Die Läufe über die Kurz- (2,5 Kilometer), Mittel- (5 km) und Langstrecke (10 km) schließen sich dann an. Weitere Informationen gibt es online unter www.walllauf.de.

Die Zeiteinteilung:

14.30 Uhr: EEW-Kids-Run (300 Meter)

15.00 Uhr: Grundschulmeisterschaft (2,5 Kilometer)

15.30 Uhr: Offener Lauf Kurzstrecke (2,5 Kilometer)

15.50 Uhr: Schüler-Mannschaftsmarathon (5 Kilometer)

16.15 Uhr: Offener Lauf Mitteldistanz (5 Kilometer)

16.20 Uhr: Langstrecke (10 Kilometer)