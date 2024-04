Schöningen. „Improvement“, die Verbandsliga-Formation des TK Fichte Helmstedt, holt erneut Platz 1. Die Oberligisten verpassen das Treppchen knapp.

Das Treppchen wurde zwar verpasst, doch die Jazz und Modern/Contemporary-Formationen des TC Schöningen und TK Fichte Helmstedt waren mit ihren Auftritten am zweiten Oberliga-Wettkampf in Schöningen zufrieden. Besser lief es für die beiden heimischen Verbandsliga-Teams: Die Helmstedter Formation „Improvement“ wurde erneut Erster, Schöningens „Scope“ folgte auf Platz 2.

Oberliga

Beim Heimturnier wollte die Schöningerinnen von „Monumentos“ nach dem dritten Platz in der Vorwoche noch einmal eine Schippe drauflegen. „Vor ausverkauftem Haus und all unseren Familien und Freunden zu tanzen, pusht noch einmal zusätzlich“, meinte TC-Tänzerin Chiara Cieslik. Nach einem guten Auftritt in der Vorrunde ging es ins Große Finale, in dem die Elmstädterinnen erneut zu überzeugen wussten. Ganz knapp wurde am Ende eine Treppchenplatzierung verpasst, „Monumentos“ war mit Platz 4 jedoch sehr zufrieden „Schließlich sind wir ein Aufsteiger, für uns ist der Klassenerhalt das oberste Ziel. Dafür wurde jetzt mit den ersten beiden Turnieren eine gute Grundlage geschaffen“, erklärte Sabrina Ohnesorge, die das Team zusammen mit Mandy Illing coacht.

Im Vergleich zur Vorwoche steigerte sich „Imagination“, dennoch reichte es für die Helmstedterinnen nur zu Platz 5. © Verein | TK Fichte Helmstedt

Hinter den Schöningerinnen folgte „Imagination“ vom TK Fichte Helmstedt auf dem fünften Platz. „Wir freuen uns über das positive Feedback der anderen Formationen und Zuschauer, die uns weiter vorne gesehen haben“, erklärte TK-Tänzerin Emina Stute. Ihre Trainerin Heike Langenheim ergänzte: „Wir haben uns im Vergleich zum ersten Turnier erheblich gesteigert, ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Letztendlich müssen wir jedoch akzeptieren, was die Wertungsrichter sehen“.

Verbandsliga

© Verein | TK Fichte Helmstedt

Trotz leichter Probleme in der ersten Runde schaffte es die Helmstedter Verbandsliga-Formation „Improvement“ ins Große Finale, in dem es bis an die Leistungsgrenze ging. Damit überzeugten die Helmstedterinnen nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Wertungsrichter, sodass wie bereits in der Vorwoche der erste Platz raussprang.

Im Vergleich zum Wettkampf in Hamburg steigerte sich „Scope“ vom TC Schöningen noch einmal und belohnte sich mit Platz 2. „Meine Mädels haben im Finale einmal mehr bewiesen, dass sie um die vorderen Plätze kämpfen. Mehr Risikobereitschaft und noch mehr Power durchzog die knapp dreieinhalbminütige Darbietung,“ schilderte Trainerin Ohnesorge stolz. „Ich freue mich so sehr für meine Mädels, dass sie wieder für ihre intensive Arbeit im Training belohnt wurden.“

© Verein | TC Schöningen

Jugend-Verbandsliga

In der Jugend-Verbandsliga verlief der Start für die heimischen Formationen in die Saison etwas holprig, nun wollten sie sich verbessern. Das gelang allerdings nur bedingt. Bei „Faible“ (TK Fichte) fehlte kurzfristig eine Tänzerin, die Ordnung war somit nicht mehr gegeben und das Team verpasste das Große Finale. Am Ende landeten die Kreisstädterinnen auf Platz 8.

„Jeunesse“ und „Conviction“ vom TC Schöningen tauschten im Vergleich zur Vorwoche ihre Platzierungen. © Verein | TC Schöningen

Besser schnitten die Schöninger Formationen „Jeunesse“ und „Conviction“ ab. Letzterem Team gelang es, sich im Vergleich zur Vorwoche zu steigern. Nach verhaltenem Start ging es ins Große Finale, in dem sie die Zuschauer mitrissen und letztendlich auf Platz 4 landeten. Direkt dahinter folgte „Jeunesse“, die zuvor noch vor ihren Vereinskameradinnen gelandet waren.

Kinderliga

Im Kleinen Finale der Kinderlage wusste „Bisou“ zu überzeugen. © Verein | TC Schöningen

Schöningens jüngste Formation „Bisou“ zeigte mit einer Choreographie zu „Super Mario“ einen tollen Auftritt, der Einzug ins Große Finale blieb jedoch verwehrt. Im Kleinen Finale wussten sie aber zu überzeugen und sicherten sich mit der Wertung 1-2-1-2-1 den siebten Platz in der Gesamtwertung.