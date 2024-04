Helmstedt. Die Neunjährige vom Helmstedter SV kann bei den Titelkämpfen in ihrer Paradedisziplin, dem Brustschwimmen, überzeugen.

Nach vielen Jahren gelang es erstmals wieder einer Nachwuchsschwimmerin vom Helmstedter SV, sich für die Landesmeisterschaften zu qualifizieren. Die erst neun Jahre alte Evi Kirchmer zeigte bei den Titelkämpfen in Braunschweig beeindruckende Leistungen in ihrer Paradedisziplin, dem Brustschwimmen.

Trotz zahlen- und leistungsmäßig starker Konkurrenz der besten Schwimmerinnen Niedersachsens in ihrer Altersklasse bewies die junge Helmstedterin ihr Talent. Über die 50 Meter Brust platzierte sich Evi Kirchmer unter 37 Starterinnen in ihrem Jahrgang als Neunte. Auch über die 100 und die 200 Meter Brust schlug sie als eine der zehn Besten des Landes an – jeweils als Achte. „Dabei ist sie auf allen drei Strecken persönliche Bestzeiten geschwommen“, hob ihre Trainerin Lena Mitschke stolz hervor.

Ihre Platzierungen unter den Top 10 seien nicht nur eine Belohnung für die harte Arbeit ihres Talents, sondern auch ein vielversprechendes Zeichen für die Zukunft des Helmstedter Schwimmsports, sagte Mitschke. „Die Umstellung von einer 25- auf eine 50-Meter-Bahn ist für junge Schwimmerinnen eine große Herausforderung, aber Evi hat sich hervorragend geschlagen und gezeigt, dass sie auch unter diesen Bedingungen Leistung zeigen kann.“

