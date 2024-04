Helmstedt. Der MTV Sunstedt erleidet mit dem 1:2 gegen den TSV Grasleben einen weiteren Rückschlag im Aufstiegsrennen der 1. Fußball-Kreisklasse.

War das die Vorentscheidung im Aufstiegsrennen? In der 1. Fußball-Kreisklasse musste sich der MTV Sunstedt überraschend dem abstiegsbedrohten TSV Grasleben mit 1:2 geschlagen geben, der Kontakt zu den Aufstiegsplätzen droht nun abzureißen. Aufbruchstimmung herrscht dafür beim TuS Beienrode nach dem Derbysieg gegen den FC Schunter II.

TuS Beienrode – FC Schunter II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Kolodin (26.), 2:0 Gehrke (50.), 2:1 Bauch (84.).

Nach zuvor nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen „war das Derby genau das, was wir gebraucht haben“, fand Beienrodes Trainer Marcel Schulz. Sein Team habe von der ersten Minute an den Kampf angenommen, „wir waren wirklich super eingestellt“, meinte Schulz. Denis Kolodin brachte die Hausherren in Minute 26 in Führung, Felix Gehrke erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel. „Bis zur 70. Minute haben wir wirklich gut weitergespielt, danach ging uns aber etwas die Luft auf“, beschrieb der TuS-Trainer. In der Schlussphase warf Schunters Reserve alles nach vorne, durch Raphael David Bauchs Anschlusstreffer wurde es noch einmal richtig spannend. „Der Ausgleich hätte durchaus noch fallen können“, gab Schulz zu. „Die Jungs waren platt, aber sie haben sich noch einmal komplett reingeworfen, um den Sieg über die Zeit zu bringen.“

MTV Sunstedt – TSV Grasleben 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Weidner (13.), 0:2 Amler (47.), 1:2 Meeh (90.+3).

Eigentlich sollte Heiko Begau die Sunstedter erst im Sommer übernehmen, doch überraschend betreut er das Team bereits in der Schlussphase dieser Saison. Dennoch blieben Punkte gegen die abstiegsbedrohten Grasleber aus. „Wir haben derzeit die Seuche an den Hacken“, meinte Begau. „Wir haben uns eine Menge vorgenommen, konnten es aber nicht wirklich umsetzen.“ Zum Ende des Spiels wurde die Leistung des MTV besser, „aber uns hat die Durchschlagskraft gefehlt“, so der neue Sunstedt-Trainer.

Die weiteren Spiele:

FC Nordkreis II – SpVg Süpplingen 3:3 (2:2). Tore: 1:0 Faust (13.), 1:1 Berisha (14.), 2:1 Turk (31.), 2:2, 2:3 Osami (43., 70.), 3:3 Lindemann (90.+1).

Meinkoter SV – SG Offleben/Büddenstedt 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Strümpel (41.), 0:2 Demitz (63.), 0:3 Lobe (72.), 1:3 Jakolie (90.).

SG Lapautal – TSV Danndorf II 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Ostendorp (32.), 1:1 Frey (45.+1), 1:2 Sonderhoff (72.).

FC Heeseberg II – STV Holzland 2:6 (0:3). Tore: 0:1 Vogel (27.), 0:2 Kremling (30.), 0:3 Müller (36.), 0:4 Gebregziabihier (54.), 0:5 Janzik (73.), 0:6 Gebregziabihier (78.), 1:6 Heiland (80.), 2:6 Fiesel (88.).

wit