Jerxheim. Der FCH übersteht Rautheims starke Anfangsphase unbeschadet und setzt sich letztlich mit 3:0 durch.

Der FC Heeseberg ist zurück auf Tabellenrang 2 in der Fußball-Bezirksliga 2. Vor rund 150 Zuschauern, darunter viele Braunschweiger Fans, besiegte der FCH den FC Rautheim mit 3:0 (2:0) und zog damit wieder am TSV Germania Lamme vorbei, der im Spitzenspiel dem BSC Acosta mit 0:2 unterlag.

Rautheims Trainer Karsten Schubert war über die Niederlage sichtlich enttäuscht, denn es hätte ganz anders laufen können – wenn, ja wenn, sein Team die sich in den Anfangsminuten bietenden Großchancen auch in Tore umgemünzt hätte. Etwa als Niklas Wikert den Ball am eigenen Sechzehner gegen einen Rautheimer vertändelte und der dann allein auf FCH-Keeper Malte Waldau zusteuerte. Doch Waldau blieb im Eins-gegen-Eins Sieger. Selbiges folgte wenige Minuten später noch einmal, wieder lautete die Endstation des Rautheimer Angriffs: Malte Waldau. „Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir nach 15 Minuten 0:2 zurückgelegen hätten. Es war allein Malte zu verdanken, dass wir da noch im Spiel waren“, betonte Kapitän Wikert später.

So fanden die Hausherren Stück für Stück besser ins Spiel. Nach einem Einwurf setzte sich Jens-Olaf Rick energisch gegen zwei Verteidiger durch, schlug das Leder flach nach innen, wo Florian Naumann nur noch den Fuß hinhalten musste (18.). Sieben Minuten später nutzte auch Paul Scholz eine Rick-Vorlage, um auf 2:0 zu erhöhen – zugleich der Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie zunächst ausgeglichen, bis das holprige Geläuf den Heesebergern zur Entscheidung verhalf: Rautheims Torwart Dominik Bergmann wollte den Ball wegschlagen, dieser sprang aber so flach vom Rasen ab, dass Bergmann ein Luftloch schlug. Naumann nutzte dies zum 3:0.

Nun ließ Heeseberg die Zügel schleifen, was dazu führte, dass sich Waldau noch zweimal mit spektakulären Paraden auszeichnen konnte. So blieb es beim 3:0 und dem siebten Sieg des FCH in Folge. „Rautheim hatte in der zweiten Hälfte kaum noch Chancen, daher geht unser Erfolg am Ende völlig in Ordnung“, urteilte Heesebergs Trainer Michael Veith.

Tore: 1:0 Naumann (18.), 2:0 Scholz (25.), 3:0 Naumann (53.).